Nadal dự US Open, giành Grand Slam thứ 21 nếu điều này diễn ra

Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Rafael Nadal có cơ hội chạm tới Grand Slam 21 trong năm nay nếu như có được "thiên thời địa lợi".

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều giải đấu bị hủy hoặc tạm hoãn, những sự kiện còn lại phải dồn lịch thi đấu trong thời gian ngắn. Sau khi sự kiện Wimbledon 2020 bị hủy bỏ, 2 Grand Slam còn lại Roland Garros và US Open cũng không thể diễn ra theo đúng trình tự vốn có.

Nếu như Roland Garros diễn ra trước US Open, Rafa đã có cơ hội giành 21 Grand Slam trong năm 2020

US Open thường là Grand Slam thi đấu cuối cùng trong năm nhưng mùa giải này được đôn lên thi đấu trước 31/8, còn Roland Garros thi đấu vào 27/9. Là đương kim vô địch cả hai giải đấu trên tuy nhiên nhưng để an toàn nhất, "Bò tót" Nadal chọn cách bỏ US Open để giữ sức khỏe chinh phục chức vô địch Roland Garros thứ 13 trong sự nghiệp.

Nhiều người cảm thấy tiếc, bởi Nadal có cơ hội giành thêm 2 Grand Slam chạm mốc 21 danh hiệu để vượt qua Federer, tuy nhiên "Bò tót" người Tây Ban Nha không muốn mạo hiểm. Diễn biến dịch Covid-19 tại Mỹ phức tạp hơn Pháp, Nadal chọn giải đấu an toàn hơn.

Jim Courier, cựu tay vợt người Mỹ từng giành 4 Grand Slam lý giải với Tennisworldusa về quyết định của Rafa: "Chỉ vài tuần sau khi Cincinnati và US Open diễn ra, đến lượt Roland Garros thi đấu. Với một tay vợt gặp tiền sử về thể lực trên sân cứng, tôi hiểu vì sao anh ấy (Nadal) bỏ hai giải đấu kể trên để chọn chinh phục danh hiệu Roland Garros thứ 13".

"Tôi nghĩ nếu Roland Garros diễn ra trước US Open thì chắc chắn anh ấy sẽ chơi US Open. Tôi không nghĩ rằng Nadal quá lo lắng vì dịch bệnh, tôi nghĩ anh ấy không muốn căng sức bước vào những giải đấu lớn trong thời gian ngắn như vậy. Danh hiệu rất quan trọng nhưng nếu quá cố gắng, bạn có thể sẽ mất tất cả", Courier nói về lý do Nadal bỏ qua cơ hội giành 21 Grand Slam để vượt qua Federer, người đang có 20 danh hiệu Grand Slam.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/nadal-du-us-open-gianh-grand-slam-thu-21-neu-dieu-nay-dien-ra-c9a7712...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/nadal-du-us-open-gianh-grand-slam-thu-21-neu-dieu-nay-dien-ra-c9a771295.html