Tin mới nhất tennis: Nadal tuyên bố không tham dự US Open

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 12:08 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Rafael Nadal không hài lòng về lịch thi đấu sau dịch Covid-19, anh tuyên bố từ bỏ US Open 2020.

Sau khi giải Madrid Open tại Tây Ban Nha báo hủy, làng tennis tiếp tục phải nhận tin không vui liên quan tới tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal. Dù là nhà đương kim vô địch US Open 2019, tuy nhiên "Bò tót" Tây Ban Nha sẽ không tới Mỹ bảo vệ danh hiệu vì lo sợ dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ở đơn nữ Ashleigh Barty (Australia) cũng tuyên bố không tham dự, như vậy US Open 2020 sẽ không có cả 2 nhà đương kim vô địch đơn nam và nữ.

Nadal cảm ơn những nỗ lực của các nhà tổ chức, tuy nhiên anh vẫn tuyên bố bỏ US Open vì sự an toàn cho bản thân

"Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định không thi đấu. Tình hình dịch bệnh rất phức tạp trên toàn thế giới, các trường hợp mắc Covid đang gia tăng, có vẻ như chúng ta vẫn không kiểm soát được nó.

Chúng tôi biết rằng lịch thi đấu đã phải cắt giảm kinh hoàng, chúng ta đã phải nghỉ 4 tháng. Tôi hiểu và cảm ơn họ vì những nỗ lực mà các nhà tổ chức để giúp các tay vợt có thể trở lại thi đấu", trang Daily Mail (Anh) dẫn lời tuyên bố của Nadal.

"Tôi xin gửi tất cả sự tôn trọng của tôi đối với USTA (Hiệp hội quần vợt Hoa Kỳ), nhà tổ chức US Open và ATP vì đã cố gắng tổ chức sự kiện này cho người chơi và người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua truyền hình. Đây là một quyết định tôi không bao giờ muốn thực hiện nhưng tôi thực hiện theo trái tim của mình, tôi sẽ không tham dự US Open", Nadal chốt lại.

Theo cách tính điểm mới của ATP, dù Nadal không tham dự US Open 2020, tay vợt này vẫn giữ nguyên được 2.000 điểm vô địch năm ngoái. Tương tự, Federer không thể thi đấu do chấn thương cũng bảo toàn được 360 điểm năm ngoái lọt vào tứ kết US Open.

"Big 3" sẽ chỉ còn lại Novak Djokovic, tay vợt Serbia trước đó từng ngỏ ý không muốn dự US Open, tuy nhiên trong thời gian gần đây anh đã tập luyện trên sân cứng với trái bóng của giải Grand Slam tại Mỹ. Tín hiệu này cho thấy, tay vợt số 1 thế giới người Serbia dự kiến tham dự US Open 2020 bắt đầu khởi tranh vào 31/8.

Năm ngoái, Djokovic chỉ lọt tới vòng 4, do đó "The Djoker" có cơ hội gia tăng thêm 1.720 điểm nếu giành chức vô địch, quan trọng hơn tay vợt Serbia sẽ chạm tới Grand Slam 18 sự nghiệp, chỉ còn kém Nadal 1 và Federer 2 danh hiệu.

