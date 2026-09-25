Nữ kiếm sĩ gây sốt ASIAD vì 'đẹp như AI'

Yang Seung-hye đang là tâm điểm của giới truyền thông. Tờ Thairath Sports (Thái Lan) và nhiều trang báo Hàn Quốc ví nữ vận động viên 20 tuổi có "nhan sắc và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như sản phẩm của AI".

Vượt qua danh xưng "thần tượng kiếm thuật", Yang, thành viên trẻ nhất của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ quốc gia Hàn Quốc, có bảng thành tích quốc tế nổi bật.

Đầu năm 2026, nữ sinh Đại học Thể thao Hàn Quốc cùng các đàn chị liên tiếp giành huy chương vàng tại World Cup ở Pháp và Giải vô địch châu Á sau khi vượt qua tuyển Trung Quốc. Tháng 7 vừa qua, đội tiếp tục giành huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới ở Hong Kong.

Yang Seung-hye lần đầu khoác bộ đồng phục Taegeuk của đội tuyển quốc gia khi cô 20 tuổi. Ảnh: Segye

Việc lên tuyển quốc gia vào năm 2025 là kết quả của chuỗi phong độ ấn tượng từ thời trung học, khi cô liên tiếp vô địch các giải quốc nội.

Tập đấu kiếm từ cấp hai, Yang chuyên tâm vào nội dung kiếm ba cạnh - môn thi cho phép tấn công toàn thân. Cô bù đắp bất lợi về chiều cao 1,68 m bằng kỹ thuật cá nhân. Nữ vận động viên cho biết chiến thuật của cô là chia nhỏ chuyển động, thay đổi nhịp độ liên tục để tìm sơ hở của đối thủ. Ngoài ra, kinh nghiệm cọ xát với các vận động viên nam thời phổ thông giúp cô cải thiện đáng kể tốc độ và sức mạnh.

Đổi lấy những huy chương, tuổi 20 của Yang là chuỗi ngày tập huấn nước ngoài và sinh hoạt khép kín tại làng vận động viên. Tuy nhiên, cô khẳng định không hối tiếc khi chọn con đường thể thao chuyên nghiệp.

Yang Seung-hye cũng từng là một mẫu ảnh. Ảnh: Instagram Yang Seung-hye

Nữ tuyển thủ nhìn nhận, lượng người hâm mộ lớn vừa là động lực, vừa là áp lực thành tích. "Cách duy nhất để giải tỏa căng thẳng là lao vào tập luyện. Kết quả thi đấu sẽ tốt nếu tôi chuẩn bị khối lượng bài tập ở mức cao nhất trước khi lên sàn", cô chia sẻ.

Là em út trong đội tuyển, Yang học hỏi được nhiều kinh nghiệm chuyên môn từ các đàn chị. Điểm mạnh của cô là sự kiên trì bám đuổi điểm số đến giây cuối cùng.

Môn đấu kiếm tại ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27/9 tại Nhật Bản. Trả lời báo chí trong nước, Yang đặt mục tiêu cùng tuyển nữ Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc để giành huy chương vàng nội dung đồng đội vào ngày 25/9 tới.