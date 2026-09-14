Môn thể thao kỳ dị nhất lịch sử ASIAD: Phải nín thở 30 giây để chiến thắng

Trong bức tranh đa màu sắc của Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), bên cạnh các bộ môn Olympic kinh điển, khán giả luôn tìm thấy những nét đặc trưng văn hóa đầy kinh ngạc. Một trong những chương trình thi đấu mang lại sự hiếu kỳ, thường được mô tả bằng hai từ "tréo ngoe", chính là Kabaddi. Bộ môn truyền thống có lịch sử hơn 4.000 năm đến từ Ấn Độ này đòi hỏi các vận động viên đỉnh cao phải bước vào một cuộc chiến sinh tồn cân não được đo đếm bằng chính hơi thở của mình.

Một pha tranh chấp quyết liệt trong môn Kabaddi

Đối với công chúng Việt Nam, Kabaddi không hề xa lạ mà có sự tương đồng kinh ngạc với trò chơi dân gian "Ù" của tuổi thơ. Sự khác biệt duy nhất là tại đấu trường châu lục, trò chơi ấy đã được nâng tầm thành môn thể thao chuyên nghiệp với luật lệ khắc nghiệt và kịch tính.

Thách thức từ giới hạn sinh học: Một hơi thở định đoạt số phận

Được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD từ năm 1990, Kabaddi duy trì một nguyên lý tối giản: Không đạo cụ, không vũ khí, chỉ có sự va chạm thuần túy giữa những khối cơ bắp và khả năng kiểm soát buồng phổi. Trận đấu diễn ra giữa hai đội, chia làm hai phần sân với vai trò luân phiên giữa tấn công và phòng thủ.

Nội hàm "tréo ngoe" của bộ môn nằm ở quy tắc tấn công của "kẻ đột kích" (Raider). Khi lao sang phần sân đối phương để chạm vào các hậu vệ (Antis) nhằm ghi điểm, Raider chỉ có tối đa 30 giây. Điều kiện bắt buộc là vận động viên phải nín thở hoàn toàn và hô liên tục, không ngắt quãng cụm từ "Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi...".

Ở chiều ngược lại, hệ thống phòng ngự 7 người bên kia chiến tuyến sẽ kết nối thành một bức tường người vững chắc. Họ dùng mọi kỹ thuật ghì siết, vật ngã và quật ngã để giam giữ Raider bên phần sân mình. Nếu hàng thủ cô lập được Raider cho đến khi vận động viên này đứt hơi hoặc hết thời gian 30 giây, đội phòng thủ giành điểm và kẻ tấn công bị loại khỏi sân. Nếu Raider chạm được đối thủ và thoát về sân nhà thành công, điểm số sẽ thuộc về đội tấn công.

Trò chơi trẻ con hay đỉnh cao của chiến thuật cân não?

Sự hiện diện của Kabaddi tại một thế vận hội thu nhỏ như ASIAD luôn tạo ra hai luồng quan điểm trái chiều từ giới mộ điệu.

Dưới lăng kính của những khán giả phương Tây hoặc những người lần đầu tiếp cận, bộ môn này dễ bị xem nhẹ như một trò chơi đuổi bắt của trẻ con. Việc chứng kiến những vận động viên thể hình lực lưỡng lao vào nhau rồi lặp đi lặp lại một từ vô nghĩa một cách vô thức có phần kỳ lạ, thậm chí mang lại cảm giác giải trí hài hước trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tuy nhiên, giới chuyên môn thể thao đỉnh cao lại đánh giá Kabaddi là một trong những bài kiểm tra toàn diện và khắc nghiệt nhất về năng lực con người. Thời gian 30 giây trôi qua rất nhanh đặt vận động viên vào trạng thái thiếu oxy cực hạn, đòi hỏi họ vừa phải duy trì sự tỉnh táo để phán đoán không gian, vừa phải bùng nổ phản xạ để "chấm" đối thủ.

Đối với hàng phòng ngự, đó là nghệ thuật bọc lót và thực chiến không kém gì các môn võ sừng sỏ. Các ca chấn thương trật khớp, bầm dập cơ bắp diễn ra với tần suất dày đặc, chứng minh tính khốc liệt ẩn sau cái danh "trò chơi dân gian".

Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Iran trong một trận Kabaddi quốc tế

Môn Kabaddi ở Việt Nam ra sao?

Trong lịch sử ASIAD, Ấn Độ luôn khẳng định vị thế "vua tuyệt đối" khi thống trị hầu hết các tấm HCV nhờ nền tảng văn hóa bắt rễ sâu sắc. Dù vậy, tính hấp dẫn và thực dụng của Kabaddi đang thúc đẩy sự trỗi dậy từ các quốc gia như Iran, Hàn Quốc hay Thái Lan.

Tại Việt Nam, Kabaddi hiện chưa có một hệ thống đội tuyển chuyên nghiệp vận hành dài hạn tại các kỳ ASIAD gần đây do rào cản về kinh phí đầu tư và định hướng trọng điểm. Tuy nhiên, mỗi khi bộ môn này xuất hiện tại các sân chơi khu vực như Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG), thể thao Việt Nam luôn có một cách tiếp cận vô cùng linh hoạt.

Ban huấn luyện thường triệu tập các vận động viên xuất thân từ bộ môn vật tự do sang làm quen luật thi đấu. Với nền tảng thể lực dồi dào, kỹ năng chịu va đập và khả năng áp sát ghì siết sẵn có, các đô vật Việt Nam nhanh chóng thích nghi và trở thành thế lực cạnh tranh đáng gờm.

Ở ASIAD năm nay, Kabaddi sẽ khởi tranh từ 21-26/9 và chỉ có 2 bộ huy chương được trao. Tuy nhiên năm nay đoàn Việt Nam không đăng ký tham dự nội dung này