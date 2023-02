Mayweather đấu võ sĩ "xăm trổ toàn thân" trước trận chung kết của Man Utd

Aaron Chalmers, 35 tuổi, người đàn ông được nhiều khán giả biết tới khi tham gia các sự kiện khác nhau. Là một diễn viên truyền hình thực tế, cựu tay đấm MMA và giờ anh trở thành võ sĩ Boxing.

Mayweather có thể sẽ mặc áo Man Utd trước thềm đấu với Chalmers

Người đàn ông tới từ nước Anh còn có sở thích xăm hình, gần như mọi chỗ trống trên cơ thể anh đều được lấp kín bằng nhiều hình thù khác nhau. Do tham gia rất nhiều lĩnh vực, Chalmers cũng được gắn với rất nhiều biệt danh như "The Joker", "Squeaky", "The Burger Dog".

Chalmers đã trải qua rất nhiều cột mốc đáng nhớ, trở thành diễn viên 2014, lần đầu tiên tham dự MMA 2017, trở thành tay đấm Boxing 2022 và vào 25/2/2023 tới đây, ngôi sao 35 tuổi được đấu với Floyd Mayweather.

Dù chỉ là một trận đấu mang tính chất giao lưu, biểu diễn, nhưng màn thượng đài tại tại 02 Arena ở London (Anh) có thể là sự kiện quan trọng nhất cuộc đời võ sĩ, diễn viên 35 tuổi.

Dù thắng hay thua, trận đấu với "Độc cô cầu bại" 45 tuổi, người Mỹ sẽ mang về cho Chalmers rất nhiều tiền bạc, danh tiếng. Với cá nhân Mayweather, đây đơn giản chỉ là màn so tài bình thường, anh đã 5 lần thượng đài theo hình thức này và chưa từng để thua. Được duy trì niềm đam mê và mang về nhà thêm hàng chục triệu USD là điều mà "Độc cô cầu bại" quan tâm nhất.

Ở trận đấu sắp tới, Mayweather cũng đứng trước rất nhiều điều đặc biệt. 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra (24/2), Mayweather đón sinh nhật tuổi 46, và sau đó 1 ngày (26/2) tại Anh diễn ra trận chung kết League Cup giữa Man Utd và Newcastle.

Vì lý do này, nhiều khán giả "mách nước" Mayweather hãy mặc áo CLB Man Utd để "khiêu khích" các fan của Newscatle. Vào năm 2007, Mayweather từng mặc áo đấu của Man Utd để "làm nóng", gây hấn với một cổ động viên cuồng nhiệt của CLB Manchester City cổ vũ cho đối thủ Ricky Hatton.

Chalmers nhân vật đa tài của Vương Quốc Anh

Chalmers đã nói điều này với Sky Sports: "Lần cuối cùng anh ấy (Mayweather) đấu với một người đến từ Vương quốc Anh là Ricky Hatton và nếu bạn còn nhớ, anh ấy đã mặc áo đấu của Manchester United. Tôi có linh cảm rằng anh ấy có thể khoác áo Manchester United để khiêu khích các fan trong buổi họp báo trước trận".

Đội bóng Newcastle hồi sinh dưới thời của HLV Eddie Howe, họ đã khiến các fan vui sướng khi lọt vào trận chung kết lớn đầu tiên kể từ năm 1999.

Dự kiến sẽ có hàng vạn người kéo tới sân vận động Wembley tại London cổ vũ cho "Chích chòe" giành chiến thắng "Qủy đỏ", trong khi Wembley cách nhà thi đấu 02 Arena không xa. Mayweather có thể kéo thêm nhiều khán giả tới xem màn so tài của Anh tại London hôm 25/2 nếu biết cách kích động khán giả bóng đá.

