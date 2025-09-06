Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ 'Chủ tịch mất tích'

Thời gian qua, dư luận xôn xao với việc Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ II (2023 - 2028) Lưu Tú Bảo "mất tích" nhiều tháng kể từ khi trở về Mỹ để vì công việc gia đình.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF sẽ điều hành VBF trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt

Trong cuộc họp Ban chấp hành diễn ra ngày 5/9, VBF đã ra thông cáo chính thức, xác nhận "ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm, không trực tiếp điều hành các hoạt động của liên đoàn, gây xôn xao dư luận và các thông tin không chính thống về việc ông Bảo liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế".

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF đã đưa vấn đề này ra hội nghị và kết luận như sau: "Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2/2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3.2026.

Trong thời gian chưa nhận được giấy ủy quyền của chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF. Liên đoàn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi này của thành viên liên đoàn đều là chuyện cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật".

Cũng theo VBF, cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ II (2023-2028).

VBF thống nhất rằng, trong trường hợp cá nhân Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của VBF đến hết nhiệm kỳ II (2023 – 2028).