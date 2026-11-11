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Lịch thi đấu môn pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất

Sự kiện: Pickleball Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Pickleball lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra từ ngày 23/11 đến 29/11 tại TP.HCM. Giải đấu có 5 bộ huy chương với sự tham gia của nhiều tay vợt đáng chú ý.

Lịch thi đấu sơ bộ môn pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ngày Giờ Nội dung
03/12/2026 15h Họp kiểm tra hồ sơ VĐV
04/12/2026 9h Họp kỹ thuật, bốc thăm
04/12/2026 10h Họp trọng tài
05/12/2026 Từ 8h Thi đấu
06/12/2026 Từ 8h Thi đấu
07/12/2026 Từ 8h Thi đấu
08/12/2026 Từ 8h Thi đấu
09/12/2026 Từ 8h Thi đấu, trao giải và bế mạc

Pickleball lần đầu xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Môn pickleball sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra từ ngày 23/11 đến 29/11. Đây là lần đầu tiên bộ môn đang phát triển mạnh tại Việt Nam được đưa vào chương trình tranh tài và tính huy chương ở kỳ Đại hội cấp quốc gia.

Môn pickleball sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Môn pickleball sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Câu lạc bộ Pickleball Djoy Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Ban tổ chức dự kiến trao 5 bộ huy chương, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp.

Theo điều lệ, các trận đấu áp dụng thể thức tối đa 3 hiệp, đội hoặc vận động viên thắng 2 hiệp sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Mỗi hiệp đấu tính đến 11 điểm. Vận động viên tham dự phải từ 12 tuổi trở lên, tức sinh năm 2014 trở về trước.

Nhiều gương mặt đáng chú ý góp mặt

Lần đầu pickleball trở thành môn tính huy chương tại Đại hội khiến cuộc cạnh tranh lực lượng giữa các đoàn nhận được nhiều sự quan tâm. Đoàn Công an Nhân dân gây chú ý với sự góp mặt của Lý Hoàng Nam, tay vợt tennis số 1 Việt Nam. Trong khi đó, đoàn TP.HCM có những gương mặt nổi bật như Phúc Huỳnh và Gia Huy (Robert Huy).

Các đoàn Quân đội với Sĩ Bội Ngọc, Ken Tâm hay Đà Nẵng với Quỳnh Anh, Bình Rafa cũng được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Lịch thi đấu pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ được cập nhật theo từng ngày và nội dung ngay khi có thông tin chi tiết từ Ban tổ chức.

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Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/lich-thi-dau-mon-pickleball-tai-dai-hoi-the-th...

-11/11/2026 09:51 AM (GMT+7)
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