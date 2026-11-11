Lịch thi đấu môn pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mới nhất
Pickleball lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra từ ngày 23/11 đến 29/11 tại TP.HCM. Giải đấu có 5 bộ huy chương với sự tham gia của nhiều tay vợt đáng chú ý.
Lịch thi đấu sơ bộ môn pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
|Ngày
|Giờ
|Nội dung
|03/12/2026
|15h
|Họp kiểm tra hồ sơ VĐV
|04/12/2026
|9h
|Họp kỹ thuật, bốc thăm
|04/12/2026
|10h
|Họp trọng tài
|05/12/2026
|Từ 8h
|Thi đấu
|06/12/2026
|Từ 8h
|Thi đấu
|07/12/2026
|Từ 8h
|Thi đấu
|08/12/2026
|Từ 8h
|Thi đấu
|09/12/2026
|Từ 8h
|Thi đấu, trao giải và bế mạc
Pickleball lần đầu xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc
Môn pickleball sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra từ ngày 23/11 đến 29/11. Đây là lần đầu tiên bộ môn đang phát triển mạnh tại Việt Nam được đưa vào chương trình tranh tài và tính huy chương ở kỳ Đại hội cấp quốc gia.
Môn pickleball sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026
Toàn bộ các trận đấu được tổ chức tại Câu lạc bộ Pickleball Djoy Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Ban tổ chức dự kiến trao 5 bộ huy chương, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp.
Theo điều lệ, các trận đấu áp dụng thể thức tối đa 3 hiệp, đội hoặc vận động viên thắng 2 hiệp sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Mỗi hiệp đấu tính đến 11 điểm. Vận động viên tham dự phải từ 12 tuổi trở lên, tức sinh năm 2014 trở về trước.
Nhiều gương mặt đáng chú ý góp mặt
Lần đầu pickleball trở thành môn tính huy chương tại Đại hội khiến cuộc cạnh tranh lực lượng giữa các đoàn nhận được nhiều sự quan tâm. Đoàn Công an Nhân dân gây chú ý với sự góp mặt của Lý Hoàng Nam, tay vợt tennis số 1 Việt Nam. Trong khi đó, đoàn TP.HCM có những gương mặt nổi bật như Phúc Huỳnh và Gia Huy (Robert Huy).
Các đoàn Quân đội với Sĩ Bội Ngọc, Ken Tâm hay Đà Nẵng với Quỳnh Anh, Bình Rafa cũng được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn.
Lịch thi đấu pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ được cập nhật theo từng ngày và nội dung ngay khi có thông tin chi tiết từ Ban tổ chức.
Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chứng kiến cuộc đua hấp dẫn giữa 36 đoàn thể thao. Hà Nội, TP.HCM và Công an Nhân dân đang...