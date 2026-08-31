Kết quả bóng đá U20 Indonesia - U20 Malaysia: Bỏ lỡ khó tin, rơi điểm đáng tiếc (Vòng loại châu Á)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 Indonesia và U20 Malaysia đẩy cao đội hình, tạo nên những màn đôi công rực lửa. Dù vậy, hàng công 2 đội lại thiếu đi sự sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

U20 Indonesia và U20 Malaysia chia điểm

Bước sang hiệp 2, U20 Indonesia đẩy mạnh sức ép về phía khung thành đối phương, buộc thủ môn Faez Iqhwan hoạt động hết công suất và có nhiều pha cứu thua ấn tượng cho U20 Malaysia.

Phút 79, Irpan Siregar khiến U20 Indonesia mừng hụt với pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trước khung thành trống trải. Chung cuộc, đội tuyển "Xứ vạn đảo" chấp nhận chia điểm với U20 Malaysia. Ở vòng loại U20 châu Á, U20 Indonesia và U20 Malaysia nằm chung bảng với đương kim vô địch U20 Australia và U20 Lào.