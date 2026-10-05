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Họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: HLV Kim nói gì về trọng tài & kết quả trận đấu?

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik nói gì về kết quả và màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup.

     

Diễn biến
HLV Kim Sang Sik xin lỗi vì thất bại

“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Về trận đấu chung kết hôm nay, tôi nghĩ Malaysia có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở Jakarta. Họ vừa ghi rất nhiều bàn thắng ở trận đấu trước nên có thể đang có được sự tự tin lớn. Ngoài ra, họ nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ nhà, vì vậy khả năng họ vô địch là khá cao. HLV của Malaysia cũng đang làm tốt công việc của mình và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng".

Họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: HLV Kim nói gì về trọng tài & kết quả trận đấu? - 1

HLV Kim Sang Sik nhận toàn bộ trách nhiệm, hướng tới Asian Cup 2027

"Đây là lần đầu tiên, FIFA ASEAN Cup được tổ chức và chúng tôi chỉ đứng thứ 4. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối, thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%.

Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển thể hiện. Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển.

Tuy nhiên, hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó".

HLV Kim Sang Sik tôn trọng quyết định của trọng tài

Nói về cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài, HLV Kim Sang Sik khẳng định các vị "vua áo đen" đã làm việc công bằng, bất chấp có tới 2 lần ĐT Việt Nam bị VAR từ chối phạt đền:

"Về trọng tài, nhìn chung tôi cho rằng những quyết định của trọng tài hôm nay là công bằng và công việc của ông ấy là ổn. Riêng tình huống phạt đền, tôi nghĩ đó là một điều đáng tiếc. Nhưng bóng đá là như vậy và tôi tôn trọng quyết định của trọng tài.

Dù sao đi nữa, với kết quả hôm nay, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt. Đó là điều tôi muốn nói".

HLV Kim Sang Sik đánh giá về chung kết

"Về trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan, tôi nghĩ rất khó dự đoán. Tôi không thể khẳng định đội nào sẽ giành chiến thắng. Cả Indonesia và Thái Lan đều xứng đáng góp mặt ở trận chung kết và họ đều là những đội bóng mạnh".

HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia) vui vì thắng Việt Nam sau hơn 10 năm

"Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần và sự cống hiến của họ trong trận đấu chiều nay. Chúng tôi biết phải thi đấu bốn trận trong một khoảng thời gian ngắn, và đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Vì vậy, các cầu thủ ít nhiều đã cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng về mặt tinh thần, toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với thành quả này".

Họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: HLV Kim nói gì về trọng tài & kết quả trận đấu? - 2

Bí quyết giúp Malaysia thi đấu tốt

"Với tư cách HLV, chúng tôi phải tiếp tục tiến bộ để có thể chơi ngày càng tốt hơn. Một trong những thống kê tốt nhất của đội là số bàn thắng chúng tôi ghi được. Nhưng đôi khi bóng đá không chỉ được quyết định bởi những con số thống kê. Điều quan trọng là các cầu thủ đã làm việc vô cùng chăm chỉ cùng nhau.

Họ tập trung và nỗ lực ngày đêm. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thi đấu 4 trận khó khăn, với tư cách HLV, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Mỗi cầu thủ đều đã chơi hết khả năng và không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là cách chúng tôi muốn xây dựng và cải thiện đội bóng. Chúng tôi đoàn kết, chiến đấu cùng nhau và tận hưởng niềm vui cùng nhau. Tất nhiên, đội tuyển vẫn cần tiếp tục tiến bộ trong tương lai".

Tinh thần là "vũ khí" lợi hại nhất của Malaysia

"Tinh thần của đội bóng đến từ tinh thần của từng cầu thủ. Chúng tôi muốn chiến thắng và giành vinh quang với tư cách một tập thể, một gia đình. Có thể thấy sự gắn kết giữa các cầu thủ.Chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc và tập trung không chỉ trên sân mà còn vào sự gắn kết bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi gắn bó như một gia đình với một giấc mơ lớn: chiến thắng vì tất cả, vì những người hâm mộ đã đến Indonesia cổ vũ chúng tôi và những người luôn ủng hộ đội tuyển tại Malaysia.

Tất nhiên, hành trình của chúng tôi vẫn còn rất dài. Chúng tôi vẫn cần xây dựng một đội bóng mạnh hơn trong tương lai. Dù hiện tại chưa thể tiến thêm một bước nữa, chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.

Với cương vị của mình, tôi cam kết sẽ tập trung cho đội tuyển. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và cống hiến mọi thứ mình có cho đội bóng này".

Toàn đội Malaysia đề cao sự gắn kết

"Có thể thấy sức mạnh của đội tuyển nằm ở sự gắn kết. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Trong đội luôn có những cầu thủ thông minh, những người giàu kinh nghiệm, và mọi người hỗ trợ, nhắc nhở nhau. Đó chính là một trong những bí quyết để xây dựng sự nghiệp bóng đá.

Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn ban huấn luyện. Họ đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ".

HLV Tan Cheng Hoe gửi lời chúc tới Thái Lan và Indonesia trước chung kết

Chúng tôi thực sự tiếc nuối khi không thể góp mặt ở trận chung kết. Tôi hy vọng hai đội sẽ thể hiện những gì tốt nhất trong một bầu không khí tuyệt vời. Tôi tin cả hai đội đều có động lực để thi đấu trong bầu không khí như vậy. Chúc cả hai đội những điều tốt đẹp nhất và mong đội mạnh hơn sẽ giành chiến thắng.

Không ngoài dự đoán, trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Kim Sang Sik tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng ngược lại, thủ môn Lê Giang cũng phải làm việc vất vả để ngăn chặn nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ đối thủ.

HLV Kim Sang Sik nói gì sau thất bại của ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang Sik nói gì sau thất bại của ĐT Việt Nam?

Phút 62, tiền đạo gốc Scotland, Fergus Tierney dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Malaysia. Trong khi đó, ĐT Việt Nam tỏ ra vô duyên trước khung thành đối thủ, thậm chí có tới 2 lần bị VAR từ chối phạt đền. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc và khép lại FIFA ASEAN Cup với hạng 4 chung cuộc.

Trả lời truyền thông trước trận, HLV Kim Sang Sik tỏ ra rất tích cực về màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup dù không thể vào chung kết:

"Với tôi cũng như các cầu thủ, cả các fan hâm mộ và các bạn phóng viên cũng vậy, khi chúng ta không vào được trận chung kết thì điều đó khiến tôi nghĩ mọi người cảm thấy khá thất vọng. Điều lệ của giải đấu này không có trận bán kết nên tôi cũng thấy khá tiếc nuối. Nhưng mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh 3-4 nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất".

Nói về Malaysia, HLV Kim cho rằng đối thủ rất khác so với lần chạm trán gần nhất tại AFF Cup: "So với những giải đấu trước thì Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9 là cầu thủ mới nhập tịch (Bergson). Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó vào ngày mai".

Điểm nóng Việt Nam vs Malaysia: Adou Minh nhận trọng trách nặng nề
Điểm nóng Việt Nam vs Malaysia: Adou Minh nhận trọng trách nặng nề

Adou Minh nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik bố trí chơi trung vệ giữa và đối đầu trực tiếp với "cỗ máy săn bàn" Bergson da Silva bên phía Malaysia.

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Theo Anh Khoa - Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 16:58 PM (GMT+7)
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