Họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: HLV Kim nói gì về trọng tài & kết quả trận đấu?

HLV Kim Sang Sik xin lỗi vì thất bại

“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Về trận đấu chung kết hôm nay, tôi nghĩ Malaysia có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở Jakarta. Họ vừa ghi rất nhiều bàn thắng ở trận đấu trước nên có thể đang có được sự tự tin lớn. Ngoài ra, họ nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ nhà, vì vậy khả năng họ vô địch là khá cao. HLV của Malaysia cũng đang làm tốt công việc của mình và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng".