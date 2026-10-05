Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ)

Nations League | 1h45, 6/10 | Stade de France Pháp 4 - 1 Bỉ (H1: 0-1) Thông tin trước trận Pháp vs Bỉ Bỉ Điểm Restes 6.2 Kounde 6.8 Yoro 7.9 Lacroix 6.6 Diouf 6.8 Camavinga 7.0 Kone 7.1 Akliouche 6.6 Lepaul 6.4 Barcola 6.7 Dembele 7.9 Điểm Vandevoordt 4.8 Castagne 6.3 Ngoy 5.9 Mechele 7.2 Seys 5.9 Raskin 6.4 Lavia 7.1 Moreira 6.6 Vanaken 6.7 Lukebakio 8.2 Lukaku 6.8 Thay người Cherki 8.1 Olise 10 Da Cunha 7.0 Doue 8.9 Rabiot Thay người De Ketelaere 6.6 Godts 6.9 Keita Trossard Openda Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Pháp Pháp Bỉ Sút khung thành 23(8) 5(2) Thời gian kiểm soát bóng 66% 34% Phạm lỗi 4 8 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 9 2 Cứu thua 1 5 Doue 77' Xem video Cherki 81' Xem video Olise 88' Xem video Olise 90+1' Xem video Xem video 35' Lukebakio Tình huống nổi bật 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Pháp giao bóng. 5’ BARCOLA ĐỘT PHÁ Xem video Barcola đã thoát xuống tận đáy biên cánh trái nhưng cú trả ra không được đồng đội nào đón. 11’ CƠ HỘI CHO LUKAKU! Xem video Lukaku che bóng rất tốt khi nhận đường chuyền của Moreira, anh sau đó cài người với Camavinga và rê bóng ra trung lộ, nhưng cú sút xa chưa đủ độ khó cho Restes. 16’ BARCOLA ĐỐI MẶT THỦ MÔN! Xem video Kone kéo bóng lên bên cánh trái và thả vào nách vòng cấm đúng tầm cho Barcola, nhưng thủ môn Vandevoordt đã lao ra nhanh và chặn được cú dứt điểm!! 22’ VỌT XÀ NGANG! Xem video Lukebakio rất nhanh thoát xuống cánh phải, quả lật bóng của anh đến được đầu của Raskin nhưng Raskin đưa bóng vọt xà! 29’ LUKEBAKIO SÚT HỤT! Xem video Phạt góc cho Bỉ bên cánh trái và họ đã dàn xếp khá hay để bóng đi thấp về phía giữa khu 16m50, nhưng Lukebakio lại sút hụt ở pha băng vào! 33’ LEPAUL BỎ LỠ!! Xem video Dembele từ cánh phải đã căng vào chính xác nhưng Lepaul lại dứt điểm chệch khung thành! 35’ VÀO!!! PHÁP 0-1 BỈ!!! Xem video LUKEBAKIO!!! Một pha bóng rất thông minh của phía Bỉ, đầu tiên họ thoát ra khỏi lớp pressing 3 người của Pháp ở bên cánh trái để Lavia thoải mái có bóng. Lukebakio đã tận dụng Diouf không chú ý tới mình để từ cánh phải lao vào trung lộ, anh bứt xuống không việt vị đón bóng từ Lavia và ở pha đối mặt đã đánh bại Restes với cú đá vào góc cao!! HIỆP 1 KẾT THÚC Bỉ tạm dẫn Pháp 1-0. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Bỉ giao bóng. 53’ DEMBELE DỨT ĐIỂM Xem video Dembele xoay sở ở mé ngoài vòng cấm nhưng cú sút chân trái đi không chính xác. Hàng thủ Bỉ đang che mọi góc sút thuận lợi khiến Pháp rất bế tắc. 59’ NGUY HIỂM!! Xem video Dembele từ cánh phải đột phá vào và quả căng ngang đã đến được Lepaul ở cột gần, nhưng Lepaul đệm trúng thủ môn bật ra! 65’ OLISE DỨT ĐIỂM Xem video Olise có vẻ đã sút trúng tay một cầu thủ Bỉ nhưng không có penatty. 67’ VANDEHOORDT CẢN PHÁ CHERKI!! Xem video Cherki có bóng ở trung lộ và ngoặt sang chân phải trước khi sút xa rất căng, nhưng Vandevoordt bay người đẩy bóng ra bằng tay trái!! 72’ BARCOLA SÚT CHỆCH CỘT DỌC!! Xem video Pháp chuyển trạng thái nhanh và Olise đã có đường chuyền vào giữa từ cánh phải, nhưng Barcola dứt điểm đi sạt cột dọc!! 77’ VÀO!!! PHÁP 1-1 BỈ!!! Xem video DOUE!! Dự bị của ĐT Pháp vào thay Barcola được vài phút và đã có bàn thắng, anh đón bóng ở khu chữ D từ Da Cunha rồi xoay sở trước khi sút chéo góc bằng chân trái, dù cú đá không căn nhưng Vandevoordt đã bị khuất tầm nhìn!! 81’ VÀO!!! PHÁP 2-1 BỈ!!! Xem video CHERKI!! Olise 1-chọi-1 với Seys, xuống sát đáy biên rồi trả bóng ra, Lepaul đã chạy mồi nhử còn bóng kỳ thực đến chỗ Cherki từ tuyến hai xông vào, anh tung cú đá ngay bật người thủ môn đi vào lưới!! 85’ CHỆCH CỘT DỌC!! Xem video Đá phạt góc bên cánh phải cho Bỉ, Godts đưa bóng rơi gần chấm 11m và Ngoy đã đệm bóng chệch cột dọc!! 88’ VÀO!!! PHÁP 3-1 BỈ!!! Xem video OLISE!!! Cherki đánh biên phải, xuống gần đáy biên rồi trả ra sau. Olise đón bóng với cú đẩy thêm 1 nhịp trước khi sút rất nhẹ nhàng đưa bóng lăn từ từ qua vạch cầu môn!! 90+1’ VÀO!!! PHÁP 4-1 BỈ!!! Xem video CÚ ĐÚP CHO OLISE!! Pháp đổi cánh sang trái cho Doue đỡ bước 1 rất điệu nghệ, Doue đột kích vào trong trước khi thả bóng cho Olise thoát xuống sút qua háng thủ môn!! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Pháp đánh bại Bỉ 4-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Restes, Kounde, Yoro, Lacroix, Diouf, Camavinga, Kone, Akliouche, Lepaul, Barcola, Dembele Vandevoordt, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Raskin, Lavia, Moreira, Vanaken, Lukebakio, Lukaku

Pháp chờ dấu ấn Zidane

HLV Zidane khởi đầu triều đại tại ĐT Pháp với thành tích bất bại sau 3 trận, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận sân nhà đầu tiên, "Les Bleus" để Italia cầm hòa 1-1 dù vượt lên dẫn trước. Dù vậy, Pháp vẫn duy trì cơ hội tiến vào vòng knock-out và đang có chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà tại các giải đấu chính thức, với 5 chiến thắng và 2 trận hòa.

Phong độ này giúp Pháp được đánh giá cao hơn khi tiếp đón Bỉ. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi đã nối dài chuỗi thắng của "Les Bleus" trước đối thủ lên con số 6.

Bỉ quyết gây khó cho chủ nhà

ĐT Bỉ đang cho thấy sự khởi sắc kể từ khi Mark Van Bommel nắm quyền. "Quỷ đỏ" chỉ để thủng lưới một bàn dưới thời HLV người Hà Lan, đồng thời lần lượt đánh bại Italia 2-0 và Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 mà không nhận bàn thua.

Dù gặp bất lợi khi thiếu những nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ, Bỉ vẫn có cơ sở để tự tin nhờ chuỗi 7 trận bất bại trên sân khách, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây sẽ là thử thách đáng kể cho Zidane và các học trò trong mục tiêu giành chiến thắng sân nhà đầu tiên dưới triều đại mới.