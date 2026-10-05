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Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ)

Sự kiện: UEFA Nations League Đội tuyển Pháp Đội tuyển Bỉ

(Vòng bảng) Pháp đá quá tưng bừng những phút cuối khi Olise đã có cú đúp.

Nations League | 1h45, 6/10 | Stade de France

Pháp
Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1
4 - 1
Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1
Bỉ
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Doue 77' Xem video
Cherki 81' Xem video
Olise 88' Xem video
Olise 90+1' Xem video
Xem video 35' Lukebakio

1’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Pháp giao bóng.

5’

BARCOLA ĐỘT PHÁ

Barcola đã thoát xuống tận đáy biên cánh trái nhưng cú trả ra không được đồng đội nào đón.

11’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO LUKAKU!

Lukaku che bóng rất tốt khi nhận đường chuyền của Moreira, anh sau đó cài người với Camavinga và rê bóng ra trung lộ, nhưng cú sút xa chưa đủ độ khó cho Restes.

16’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

BARCOLA ĐỐI MẶT THỦ MÔN!

Kone kéo bóng lên bên cánh trái và thả vào nách vòng cấm đúng tầm cho Barcola, nhưng thủ môn Vandevoordt đã lao ra nhanh và chặn được cú dứt điểm!!

22’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VỌT XÀ NGANG!

Lukebakio rất nhanh thoát xuống cánh phải, quả lật bóng của anh đến được đầu của Raskin nhưng Raskin đưa bóng vọt xà!

29’

LUKEBAKIO SÚT HỤT!

Phạt góc cho Bỉ bên cánh trái và họ đã dàn xếp khá hay để bóng đi thấp về phía giữa khu 16m50, nhưng Lukebakio lại sút hụt ở pha băng vào!

33’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

LEPAUL BỎ LỠ!!

Dembele từ cánh phải đã căng vào chính xác nhưng Lepaul lại dứt điểm chệch khung thành!

35’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! PHÁP 0-1 BỈ!!!

LUKEBAKIO!!! Một pha bóng rất thông minh của phía Bỉ, đầu tiên họ thoát ra khỏi lớp pressing 3 người của Pháp ở bên cánh trái để Lavia thoải mái có bóng. Lukebakio đã tận dụng Diouf không chú ý tới mình để từ cánh phải lao vào trung lộ, anh bứt xuống không việt vị đón bóng từ Lavia và ở pha đối mặt đã đánh bại Restes với cú đá vào góc cao!!

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

Bỉ tạm dẫn Pháp 1-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Bỉ giao bóng.

53’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

DEMBELE DỨT ĐIỂM

Dembele xoay sở ở mé ngoài vòng cấm nhưng cú sút chân trái đi không chính xác. Hàng thủ Bỉ đang che mọi góc sút thuận lợi khiến Pháp rất bế tắc.

59’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

NGUY HIỂM!!

Dembele từ cánh phải đột phá vào và quả căng ngang đã đến được Lepaul ở cột gần, nhưng Lepaul đệm trúng thủ môn bật ra!

65’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

OLISE DỨT ĐIỂM

Olise có vẻ đã sút trúng tay một cầu thủ Bỉ nhưng không có penatty.

67’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VANDEHOORDT CẢN PHÁ CHERKI!!

Cherki có bóng ở trung lộ và ngoặt sang chân phải trước khi sút xa rất căng, nhưng Vandevoordt bay người đẩy bóng ra bằng tay trái!!

72’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

BARCOLA SÚT CHỆCH CỘT DỌC!!

Pháp chuyển trạng thái nhanh và Olise đã có đường chuyền vào giữa từ cánh phải, nhưng Barcola dứt điểm đi sạt cột dọc!!

77’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! PHÁP 1-1 BỈ!!!

DOUE!! Dự bị của ĐT Pháp vào thay Barcola được vài phút và đã có bàn thắng, anh đón bóng ở khu chữ D từ Da Cunha rồi xoay sở trước khi sút chéo góc bằng chân trái, dù cú đá không căn nhưng Vandevoordt đã bị khuất tầm nhìn!!

81’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! PHÁP 2-1 BỈ!!!

CHERKI!! Olise 1-chọi-1 với Seys, xuống sát đáy biên rồi trả bóng ra, Lepaul đã chạy mồi nhử còn bóng kỳ thực đến chỗ Cherki từ tuyến hai xông vào, anh tung cú đá ngay bật người thủ môn đi vào lưới!!

85’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

CHỆCH CỘT DỌC!!

Đá phạt góc bên cánh phải cho Bỉ, Godts đưa bóng rơi gần chấm 11m và Ngoy đã đệm bóng chệch cột dọc!!

88’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! PHÁP 3-1 BỈ!!!

OLISE!!! Cherki đánh biên phải, xuống gần đáy biên rồi trả ra sau. Olise đón bóng với cú đẩy thêm 1 nhịp trước khi sút rất nhẹ nhàng đưa bóng lăn từ từ qua vạch cầu môn!!

90+1’

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! PHÁP 4-1 BỈ!!!

CÚ ĐÚP CHO OLISE!! Pháp đổi cánh sang trái cho Doue đỡ bước 1 rất điệu nghệ, Doue đột kích vào trong trước khi thả bóng cho Olise thoát xuống sút qua háng thủ môn!!

 Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Pháp đánh bại Bỉ 4-1.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1
Restes, Kounde, Yoro, Lacroix, Diouf, Camavinga, Kone, Akliouche, Lepaul, Barcola, Dembele
Trực tiếp bóng đá Pháp - Bỉ: Cú đúp cho Olise (Nations League) (Hết giờ) - 1
Vandevoordt, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Raskin, Lavia, Moreira, Vanaken, Lukebakio, Lukaku

Pháp chờ dấu ấn Zidane

HLV Zidane khởi đầu triều đại tại ĐT Pháp với thành tích bất bại sau 3 trận, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận sân nhà đầu tiên, "Les Bleus" để Italia cầm hòa 1-1 dù vượt lên dẫn trước. Dù vậy, Pháp vẫn duy trì cơ hội tiến vào vòng knock-out và đang có chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà tại các giải đấu chính thức, với 5 chiến thắng và 2 trận hòa.

Phong độ này giúp Pháp được đánh giá cao hơn khi tiếp đón Bỉ. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi đã nối dài chuỗi thắng của "Les Bleus" trước đối thủ lên con số 6.

Bỉ quyết gây khó cho chủ nhà

ĐT Bỉ đang cho thấy sự khởi sắc kể từ khi Mark Van Bommel nắm quyền. "Quỷ đỏ" chỉ để thủng lưới một bàn dưới thời HLV người Hà Lan, đồng thời lần lượt đánh bại Italia 2-0 và Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 mà không nhận bàn thua.

Dù gặp bất lợi khi thiếu những nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ, Bỉ vẫn có cơ sở để tự tin nhờ chuỗi 7 trận bất bại trên sân khách, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây sẽ là thử thách đáng kể cho Zidane và các học trò trong mục tiêu giành chiến thắng sân nhà đầu tiên dưới triều đại mới.

8

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Trước 22:30 ngày 11/10
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Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà
Nhận định Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10: Zidane tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Nhận định bóng đá Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 6/10, bảng A1 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu....

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Theo T.T ([Tên nguồn])

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-05/10/2026 18:13 PM (GMT+7)
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