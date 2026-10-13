Rò rỉ thông tin Quả bóng Vàng 2026: Yamal và Messi gây bất ngờ

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn, khi một danh sách được cho là kết quả bình chọn bị rò rỉ, xuất hiện trên nhiều nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Đáng chú ý, Lionel Messi được xếp ở vị trí thứ hai, chỉ sau Lamine Yamal.

Theo đó, bảng điểm đang được chia sẻ khắp nơi cho thấy Yamal dẫn đầu với 670 điểm. Messi đứng ngay phía sau với 546 điểm, trong khi Kylian Mbappe xếp thứ ba với 401 điểm.

Bảng điểm chung cuộc Quả bóng Vàng 2026 bị rò rỉ trên mạng và chưa được xác thực

Harry Kane được đứng thứ tư với 342 điểm. Michael Olise, đồng đội của Kane tại Bayern Munich, chiếm vị trí thứ năm với 300 điểm.

Đây là thông tin chưa được xác thực nhưng nếu thứ hạng này chính xác, sự xuất hiện của Messi trong nhóm dẫn đầu sẽ là một trong những điểm đáng chú ý của cuộc đua năm nay. Siêu sao người Argentina được cho là vượt qua nhiều ứng viên nổi bật, trong đó có Mbappe và Kane, để giành Quả bóng Bạc.

Mbappe, Messi, Kane và Yamal được cho là 4 cái tên sẽ cạnh tranh Quả bóng Vàng 2026 (Ảnh: Sun Sport)

Khoảng cách giữa Messi và Yamal theo bảng điểm được lan truyền là 124 điểm. Điều này đồng nghĩa tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang được cho là chiếm ưu thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ trao giải Quả bóng Vàng lần thứ 70 sẽ diễn ra ngày 26-10-2026 tại London, Anh. Danh tính người chiến thắng chỉ được xác định khi kết quả được công bố chính thức.