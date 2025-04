"Hổ núi" Thiếu Lâm có 12 trận toàn thắng hiệp 1, dàn cao thủ UFC e ngại

Mingyang, sinh 16/8/1998, là võ sĩ MMA chuyên nghiệp đang thi đấu ở hạng Light Heavyweight (dưới nặng, từ 84,4 kg – 93 kg) của UFC. Mang biệt danh "Hổ núi", Zhang nổi bật với lối đánh trực diện, chuyên hạ gục đối thủ ngay trong hiệp 1. Anh học võ từ nhỏ tại chùa Thiếu Lâm, sau đó được tuyển vào đội Sanda tỉnh Sơn Tây. Tình cờ xem một trận UFC trên mạng, Zhang quyết định theo đuổi MMA dù bị gia đình ngăn cản, rồi chuyển tới Thanh Đảo gia nhập đội Sunkin Fight. Khởi nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2014, Zhang từng đoạt HCV giải Vô địch MMA Trẻ Thế giới năm 2018 tại Nga. Năm 2022, anh giành chiến thắng tại Road to UFC, giải đấu tuyển chọn tài năng châu Á, trở thành võ sĩ đầu tiên của Trung Quốc ký hợp đồng UFC từ chương trình này. Gia nhập UFC năm 2024, Zhang lần lượt hạ knock-out Brendson Ribeiro, Ozzy Diaz và Anthony Smith, đều trong hiệp 1. Anh đang sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại MMA, toàn bộ đều kết thúc bằng knock-out (hạ đo ván) hoặc submission (bắt buộc đối thủ chịu thua). Ngoài võ thuật, Zhang tốt nghiệp Đại học Thể thao Sơn Đông, sở hữu đai xanh Brazilian Jiu-Jitsu (Nhu thuật Brazil) và đang tập luyện tại Sunkin Fight cùng Xtreme Couture MMA. Anh đã lập gia đình, có một con trai, và từng ba lần nhận giải "Màn trình diễn xuất sắc nhất đêm" (Performance of the Night) tại UFC.