Đình Bắc, Hoàng Đức bất lực nhìn ĐT Việt Nam thua Malaysia sau hơn 10 năm

Khi tiếng còi mãn cuộc trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup vang lên, các cầu thủ ĐT Việt Nam không giấu được sự thất vọng bởi thất bại 0-1 chung cuộc trước ĐT Malaysia

Xuyên suốt trận đấu, nhà vô địch AFF Cup chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể tận dụng thành công, trước khi thủng lưởi ở phút 62

Thậm chí có tới 2 lần, VAR và tổ trọng tài từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng phạt đền

Đình Bắc được tung vào sân từ hiệp 2 nhưng không thể giúp "Những chiến binh sao vàng" tạo khác biệt

Thủ môn Lê Giang Patrik có ít nhất 2 pha cứu thua xuất thần nhưng cũng không thể giúp ĐT Việt Nam tránh khỏi thất bại

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, bóng đá Việt Nam mới thua Malaysia ở một trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho ĐT Việt Nam: Vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp nhưng chỉ xếp hạng 4 FIFA ASEAN Cup - giải đấu mà các đội mang tới đội hình mạnh nhất do thuộc lịch thi đấu của FIFA