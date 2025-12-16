Karate Việt Nam thống trị SEA Games 3 kỳ liên tiếp, sáng chói những ngôi sao vàng

Diễn ra từ ngày 11 đến 14/12 tại Chaeng Watthana Government Complex (Bangkok, Thái Lan), môn karate SEA Games 33 khép lại với dấu ấn đậm nét của đoàn Việt Nam. Với 10 huy chương gồm 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, karate Việt Nam xuất sắc đứng nhất toàn đoàn, qua đó hoàn tất hat-trick thống trị 3 kỳ SEA Games liên tiếp (31, 32 và 33), một thành tích khẳng định vị thế số một khu vực.

Hotgirl Hoàng Thị Mỹ Tâm, HCV kumite -61kg nữ

Bản lĩnh vượt sức ép chủ nhà

Trên sàn đấu Bangkok, các võ sĩ Việt Nam không chỉ cạnh tranh huy chương mà còn phải đối mặt trực tiếp với sức ép từ chủ nhà Thái Lan. Điểm khác biệt then chốt nằm ở những chiến thắng tại các trận chung kết đối đầu trực tiếp, nơi karate Việt Nam thể hiện bản lĩnh, sự lì lợm và chiều sâu chuyên môn để bứt lên trong cuộc đua ngôi nhất toàn đoàn.

Những “ngôi sao vàng” làm nên chiến công

Thành công của karate Việt Nam được tạo nên bởi một thế hệ võ sĩ giàu cá tính và phong độ ổn định:

Hoàng Thị Mỹ Tâm, HCV kumite -61kg nữ, thể hiện khả năng kiểm soát thế trận và ra đòn chính xác.

Đinh Thị Hương, HCV kumite -68kg nữ, bản lĩnh trong các pha quyết định.

Khuất Hải Nam, HCV kumite -67kg nam, gương mặt tiêu biểu của karate nam Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Chàng trai Thanh Trường suýt bỏ karate vì chấn thương và kỷ niệm ngọt ngào ở Bangkok

Nguyễn Thanh Trường, HCV kumite -84kg nam, khẳng định sức mạnh và sự ổn định trước các đối thủ nặng ký.

Kata đồng đội nữ Việt Nam, HCV, minh chứng cho chất lượng đào tạo đồng đều và chiều sâu lực lượng.

Bên cạnh đó, các tấm HCB và HCĐ ở nhiều hạng cân khác tiếp tục cho thấy sự lan tỏa thành tích, không phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ.

Nền tảng cho mục tiêu lớn hơn

Dù không phải môn trọng điểm Olympic, karate lại là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam ở SEA Games và ASIAD. Thành tích tại SEA Games 33 nối dài chuỗi thống trị khu vực, và là bệ phóng quan trọng hướng tới ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản, nơi karate có số lượng nội dung thi đấu lớn và mức cạnh tranh cao.

Ba kỳ SEA Games liên tiếp đứng đầu toàn đoàn là câu trả lời thuyết phục cho năng lực tổ chức, đào tạo và bản lĩnh thi đấu của karate Việt Nam. Trên hành trình sắp tới, những ngôi sao vàng tại Bangkok 2025 sẽ tiếp tục là niềm kỳ vọng để karate Việt Nam vươn tầm châu lục.