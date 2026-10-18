Người đẹp bóng chuyền Thái Lan làm rõ tin đồn sang Việt Nam thi đấu vì tiền

❌ 😞 Sasipaporn ra sân, CLB Thanh Hóa vẫn thua trận thứ 3 liên tiếp

Sau hai trận phần lớn thời gian phải ngồi dự bị, ngoại binh Sasipaporn Janthawisut được trao nhiều cơ hội hơn ở lượt trận thứ 3 của Xi Măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa tại vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Tuy nhiên, sự trở lại của chủ công người Thái Lan không thể giúp đội bóng xứ Thanh tránh khỏi thất bại.

Chủ công Sasipaporn là điểm sáng duy nhất của Thanh Hóa trước CLB Thông tin

Chiều 17/10, XMLS Thanh Hóa đối đầu Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 (CLB Thông tin) tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Được bố trí ra sân ngay từ đầu, Sasipaporn có một số tình huống dứt điểm uy lực nhưng chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Điểm sáng đáng chú ý nhất của chủ công người Thái Lan là ba pha ghi điểm liên tiếp ở đầu set 3, với những cú đập bóng đầy sức mạnh. Dù vậy, những khoảnh khắc ấn tượng ấy chưa đủ để tạo ra sự khác biệt cho đội nhà.

Sasipaporn nhiều lần bị hàng chắn CLB Thông tin hóa giải. Bên cạnh đó, những pha phối hợp chưa ăn ý với chuyền hai khiến khả năng tấn công của XMLS Thanh Hóa thiếu hiệu quả. Đội bóng này cũng mắc nhiều sai sót ở khâu bước một, tạo điều kiện để đối thủ liên tục giành lợi thế. Chung cuộc, XMLS Thanh Hóa thất bại 0-3 với các tỷ số 14-25, 17-25 và 15-25, qua đó nhận trận thua thứ ba liên tiếp tại vòng 2.

Cây ghi điểm người Thái Lan thường xuyên nhận những đường chuyền trật nhịp bật đà

Kết quả này rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là khi đội bóng xứ Thanh được cho là đã chi hơn 1 tỷ đồng để chiêu mộ Sasipaporn, một trong những chủ công đáng chú ý của bóng chuyền Thái Lan.

💬 🗣️ Đến Việt Nam không chỉ vì tiền, làm rõ dòng trạng thái gây chú ý

Sau trận đấu, Sasipaporn đã lên tiếng về những ý kiến cho rằng cô chưa thi đấu hết khả năng, đồng thời khẳng định việc sang Việt Nam không đơn thuần nhằm mục đích kiếm tiền.

Sasipaporn khẳng định cô phải đến Việt Nam chỉ vì kiếm tiền hay chỉ cho đẹp đội hình

“Tôi muốn giải thích rõ rằng tôi đến Việt Nam không chỉ vì tiền. Thứ nhất, chúng tôi đến để duy trì thể trạng thi đấu và thứ hai là để phát triển bản thân. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng các vận động viên sang Việt Nam thi đấu chỉ để kiếm tiền hay chỉ đến cho đẹp. Mọi người đều đang cống hiến hết sức mình, không phải chỉ làm vì tiền, mà đó còn là thể diện, là bộ mặt của chính cá nhân chúng tôi nữa”, Sasipaporn chia sẻ.

Lý giải về những màn trình diễn chưa như mong đợi trong ba trận thua vừa qua, chủ công người Thái Lan cho rằng cô cùng các đồng đội vẫn cần thời gian để tìm được tiếng nói chung.

“Đúng là tôi mới gia nhập đội, nhưng tất cả mọi người đều đang cố gắng điều chỉnh để hòa hợp với nhau nên nhìn có vẻ chưa được gắn kết tốt cho lắm. Trong đội có nhiều cầu thủ trẻ, và tôi mới biết rằng họ đã không thi đấu trong khoảng 6 tháng rồi. Khi đã hiểu rõ tình hình thực tế của các trận đấu là như vậy, chúng tôi cần phải dần dần điều chỉnh”, cô cho biết.

Chủ công người Thái Lan được chờ đợi sẽ thể hiện đúng đẳng cấp của mình

Trước đó, sau thất bại thứ 2 của XMLS Thanh Hóa, Sasipaporn từng đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung được hiểu là bản thân đang bị coi thường. Tuy nhiên, nữ chủ công nhanh chóng xóa bài viết, khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tâm trạng cũng như những vấn đề mà cô đang gặp phải tại đội bóng mới.

Giải thích về sự việc, Sasipaporn khẳng định dòng trạng thái nói trên không liên quan đến bóng chuyền và mong người hâm mộ không suy diễn theo hướng khác.

“Về dòng trạng thái tôi đăng tải gần đây, thực ra nó không liên quan gì đến bóng chuyền, nên tôi không muốn mọi người suy diễn hay liên kết chúng với nhau. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ ở Thái Lan vì đã dành cho tôi rất nhiều sự động viên. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã chào đón tôi rất nồng nhiệt và gửi nhiều tin nhắn cổ vũ”, Sasipaporn chia sẻ.

Những lời giải thích của ngoại binh Thái Lan phần nào làm rõ thông điệp gây tranh luận trên mạng xã hội. Dẫu vậy, với ba thất bại liên tiếp cùng XMLS Thanh Hóa, Sasipaporn vẫn còn nhiều việc phải làm để chứng minh giá trị chuyên môn, đáp lại kỳ vọng của đội bóng và người hâm mộ.