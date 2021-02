Hot girl đẹp nhất châu Á ở sàn võ MMA: "Nữ hoàng" Lee Ji Na bị soán ngôi.

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 10:02 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Người đẹp Eun Ji Ye đã bất ngờ vượt qua Lee Ji Na để trở thành ring girl (cô gái cầm biển) đẹp nhất châu Á trong cuộc bầu chọn do trang võ thuật uy tín của Mỹ Middleeasy tổ chức.

Trong bảng xếp hạng top 15 ring girl (cô gái cầm biển) MMA đẹp nhất thế giới do trang web võ thuật uy tín của Mỹ - Middleeasy công bố, sàn đấu lớn nhất châu Á ONE Championship góp mặt hai gương mặt khả ái, Đáng chú ý, nữ ring girl số 1 của ONE nhiều năm liền Lee Ji Na bất ngờ được xếp ở vị trí số 10. Trong khi đó, người đẹp Eun Ji Ye xếp trên 2 bậc với vị trí số 8.

Eun Ji Ye xếp trên Lee Ji Na trong cuộc bầu chọn top 15 ring girl MMA đẹp nhất thế giới năm 2020

Tờ Middleeasy miêu tả Eun Ji Ye là gương mặt dễ nhận ra nhất với các fan võ thuật châu Á. Người đẹp cao 1m67 có nụ cười ấm áp và vóc dáng tuyệt vời. Cô cũng được biết đến với tính cách khá thân thiện. Tờ báo này khẳng định Eun Ji Ye là ring girl xinh đẹp nhất mà ONE Championship từng có được.

Eun Ji Ye theo học ngành tiếp viên hàng không nhưng cô đã quyết định chuyển hướng sang làm người mẫu từ lời khuyên của người anh trai. Với chiều cao lý tưởng và gương mặt xinh đẹp, Ji Ye nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu thành công nhất châu Á tham gia bên lề đấu trường MMA.

Ji Ye được xem là gương mặt xinh đẹp nhất mà ONE Championship từng có

Ngoài công việc ring girl, Ji Ye còn là người mẫu đắt show tại các giải đua mô tô. Cô cũng là gương mặt đại diện của các hãng thời trang và các thương hiệu quảng cáo lớn tại Hàn Quốc và châu Á. Ngoài ra, cô nàng này còn có một kênh xã hội riêng để đăng tải về sở thích du lịch và khám phá ẩm thực của mình.

* Ngắm nhan sắc của ring girl Eun Ji Ye:

Ji Ye suýt trở thành tiếp viên hàng không

Cô ghi điểm bởi tính cách thân thiện

Ji Ye là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn của châu Á

