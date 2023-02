Hot girl bóng chuyền Kim Thanh đưa Long An vào bán kết, thêm ngoại binh đến Việt Nam

Hot girl Kim Thanh tỏa sáng đưa Long An vào bán kết

Chiều ngày 13/2, VTV Bình Điền Long An đối đầu với Geleximco Thái Bình tại trận đấu quyết định cho tấm vé vào bán kết Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023. Khởi đầu trận đấu, các cô gái Long An mắc nhiều lỗi bước 1, để cho Thái Bình dẫn trước với khoảng cách 5 điểm. Ở lượt phát bóng của mình, Kim Thanh giúp cho Long An cân bằng tỉ số 15-15. Trong thế trận giằng co, hàng công của Thái Bình tỏa sáng để thắng set đầu 25-22.

Kim Thanh có trận đấu chói sáng

Tuy nhiên kể từ set 2, Long An với đầu tàu là Kim Thanh đã chơi cực hay. Trong vai trò đội trưởng, Kim Thanh tỏa sáng rực rỡ với lối tấn công đa dạng, ghi được nhiều điểm số từ phát bóng, đập bóng cho đến chắn bóng. Với cảm hứng từ Kim Thanh, các VĐV của Long An thi đấu lên tinh thần rõ rệt để thắng liền 3 set sau với các tỉ số 25-20, 25-23 và 25-17 để có màn ngược dòng thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu.

Nhà ĐKVĐ quốc gia Geleximco Thái Bình bị loại

Đáng nói, cũng chính Kim Thanh là người ghi điểm số ấn định chiến thắng cho đội bóng miền Tây. Chiến thắng này giúp VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng A. Đối thủ trong trận bán kết 2 của Long An sẽ là Bộ Tư lệnh (BTL) Thông tin. Trận đấu diễn ra vào lúc 16h ngày 15/2.

Ninh Bình và BTL Thông tin kịch chiến mãn nhãn, Bích Tuyền bị khóa

Buổi tối cùng ngày, Ninh Bình LienVietPostBank và Bộ Tư lệnh Thông tin đã có màn thư hùng nhằm cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Là hai CLB có dàn sao hùng hậu bậc nhất Việt Nam hiện nay, trận đấu giữa hai đội bóng này đã cống hiến cho khán giả màn siêu kinh điển cực kỳ mãn nhãn.

Các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin thắng đại chiến mãn nhãn trước Ninh Bình LienVietPostBank

Tốc độ của trận đấu nhanh chóng được đẩy lên rất cao ngay từ đầu. Bộ Tư lệnh Thông tin với các bài phối hợp tốt giữa các tay đập cùng chuyền hai Lâm Oanh đã vươn lên dẫn trước với khoảng cách 4 điểm. Hàng chắn của Thông tin có một số tình huống khóa thành công tay đập Bích Tuyền để thắng set đầu 25-18.

Sang set 2, Ninh Bình LienVietPostBank bắt bước 1 tốt hơn tạo điều kiện cho Bích Tuyền hay Nguyễn Thị Trinh dứt điểm, dẫn 5-2. Khoảng cách 3 điểm này được đội bóng chủ nhà duy trì để thắng 25-22, qua đó cân bằng tỉ số.

Để thua trận, Bích Tuyền và đồng đội sẽ gặp Hóa chất Đức Giang Hà Nội ở bán kết

Cao trào của trận đấu được đẩy lên đến đỉnh điểm ở 2 set đấu tiếp theo. Dàn sao của hai đội thi nhau tỏa sáng khiến màn so tài này diễn ra vô cùng kịch tính và quyết liệt. Ở thời điểm quyết định, Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn là đội bản lĩnh hơn để thắng liên tiếp 31-29 và 29-27, qua đó thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu hấp dẫn.

Trận thua này khiến Ninh Bình LienVietPostBank chỉ đứng nhì bảng B, qua đó phải gặp đội nhất bảng A là Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Trận đấu này diễn ra vào chiều ngày 14/2.

VTV Bình Điền Long An quyết mua ngoại binh

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An, đội bóng miền Tây đặt mục tiêu sẽ vào top 4 đội mạnh nhất giải vô địch quốc gia năm 2023. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chủ lực Trần Thị Thanh Thúy khiến đội bóng khó lòng đạt được mục tiêu này.

Long An lên kế hoạch đón ngoại binh

Chính vì vậy trong thời gian tới, đoàn quân của HLV Lê Thái Bình sẽ tăng cường ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên do vòng 1 quốc gia đã quá cận kề, VTV Bình Điền Long An cho biết sẽ chỉ chiêu mộ ngoại binh cho vòng 2 và vòng chung kết quốc gia.

Than Quảng Ninh chiêu mộ nhà vô địch trẻ châu Á

Mới đây, đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh đã công bố việc chiêu mộ thành công ngoại binh người Thái Lan Thopo Pinyada. Đây là chủ công 18 tuổi đang khoác áo CLB 3BB Nakornnont, đội bóng mà Trà Giang vừa kết thúc hợp đồng.

Chủ công sáng giá của bóng chuyền Thái Lan Thopo Pinyada gia nhập Than Quảng Ninh

Thopo Pinyada sở hữu chiều cao 1m71, bật đà 2m88 và bật chắn 2m78. Đặc biệt, cô được xem là tài năng sáng giá của bóng chuyền Thái Lan khi từng là thành viên của đội tuyển U20 Thái Lan và lên ngôi vô địch U20 châu Á.

Thopo Pinyada từng khoác áo thi đấu cho Diamond Food ở mùa giải 2021/22 và cùng đội bóng này giành những thành tích như Vô địch giải các CLB châu Á 2021/22, Vô địch Thai League 2021/22…Sự xuất hiện của Thopo Pinyada sẽ giúp hàng công của Than Quảng Ninh trở nên đa dạng hơn so với việc quá phụ thuộc vào Vi Thị Như Quỳnh như trước đây.

