Nóng nhất thể thao sáng 25/4: Alcaraz bỏ Madrid Open, đối thủ tiếc vì lỡ dịp tái đấu

Bại tướng tiếc nuối vì không thể tái đấu Alcaraz

Mới đây, Carlos Alcaraz đã thông báo sẽ không thể tham dự Madrid Open do chấn thương cơ háng, qua đó lỗi hẹn với cơ hội đăng quang giải đấu lần thứ 3 (sau các năm 2022 và 2023). Nói về sự vắng mặt của "Tiểu Nadal", Lorenzo Musetti, tay vợt từng thua Alcaraz ở chung kết Monte Carlo gần đây, cũng bày tỏ sự tiếc nuối:

“Alcaraz là một trong những tay vợt hay nhất thế giới và thật tiếc khi cậu ấy không thể chơi ở Madrid. Sẽ rất tuyệt nếu có cơ hội đấu với cậu ấy thêm lần nữa. Những giải đấu lớn như thế này luôn cần sự hiện diện của các ngôi sao. Tôi chúc cậu ấy mau chóng hồi phục”.

Nhiều sự cố xảy ra ở Madrid Open

Dù mới khởi tranh, Madrid Open đã gặp không ít rắc rối. Trận đấu giữa Nicolás Jarry và Daniel Altmaier thuộc khuôn khổ vòng 1 đơn nam buộc phải tạm dừng, khi một khán giả phát hiện nữ nhân viên nhặt bóng có dấu hiệu kiệt sức dưới nắng nóng. Cô gái sau đó nhanh chóng được chăm sóc y tế.

Bên cạnh đó, hàng loạt tay vợt cũng phải rút lui vì chấn thương hoặc lý do sức khỏe: David Goffin bỏ cuộc giữa trận vì đau mắt cá chân, Karolina Muchova thông báo không thể tham gia do ốm, Corentin Moutet tự rút lui sau khi bị phạt điểm vì đập vợt.

Đồng đội cũ tin Hamilton sẽ lấy lại phong độ

Dù được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Ferrari, Lewis Hamilton vẫn chưa có kết quả ấn tượng ở mùa giải F1 2025. Ngoài chiến thắng tại Sprint race ở Trung Quốc, anh chưa từng lọt vào top 5 trong các chặng đua chính và thường xuyên bị đồng đội Charles Leclerc vượt mặt.

Dù vậy, George Russell, đồng đội cũ của tay đua 7 lần vô địch thế giới tại Mercedes, vẫn tin tưởng vào đẳng cấp của Hamilton: “Hamilton là tay đua kỳ cựu, từng vô địch thế giới 7 lần. Tôi tin khi mọi thứ ăn khớp, anh ấy sẽ thể hiện phong độ như thường thấy”.

Fury bình luận về đại chiến boxing Eubank Jr - Conor Benn

Trên talkSPORT, Tyson Fury cho rằng Chris Eubank Jr sẽ chiếm ưu thế so với Conor Benn ở cuộc so găng diễn ra vào ngày 26/4 tại sân vận động Tottenham Hotspur. Cuộc so găng đã bị hoãn từ năm 2022, do Benn dương tính với chất cấm clomifene. Sau khi được xóa án cuối năm ngoái, võ sĩ 28 tuổi trở lại võ đài.

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra ở hạng trung, không phải hạng cân sở hữu của cả 2 võ sĩ (Eubank Jr thi đấu ở hạng siêu trung, Conor Benn thi đấu ở hạng bán trung)

“Nếu là hạng bán trung thì Conor Benn sẽ thắng, còn nếu ở hạng trung thì có lẽ người giành chiến thắng là Eubank Jr", Fury tuyên bố.