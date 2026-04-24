Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Onana cản 3 cú sút 11m liên tiếp, đưa đội nhà vào bán kết Cúp Thổ Nhĩ Kỳ

Andre Onana đã trở thành người hùng đưa Trabzonsports

Cách đây hơn nửa năm, Andre Onana đã trở thành "cột thu lôi" của các fan MU sau khi đội nhà bị loại ở League Cup. Chỉ phải gặp Grimsby nhưng MU thua trước 2 bàn đều từ những cú đá đáng lẽ Onana có thể cản được, và dù gỡ hòa được 2-2, MU sau đó thua trong loạt luân lưu và Onana tiếp tục thể hiện tồi.

Andre Onana cản phá tới 3 quả 11m trong loạt luân lưu ở tứ kết Cúp quốc gia

Thủ môn người Cameroon này sau đó được cho sang Trabzonspor dưới dạng cho mượn. Dù không phải mọi thứ ở Thổ Nhĩ Kỳ đều suôn sẻ, nhưng Onana đã phần nào lấy lại phong độ tại CLB mới. Từ đầu năm 2026 đến nay Trabzonspor mới thua chỉ 1 trận, họ đã có một chuỗi thắng 6 vòng liên tiếp cho tới gần đây khi hòa liền 2 vòng, qua đó lỡ cơ hội vươn lên chiếm vị trí nhì bảng (vị trí được dự Cúp C1) của đại gia Fenerbahce, cách biệt giữa hai đội lúc này chỉ là 2 điểm.

Onana đầu mùa không được sử dụng ở trận đá cúp nào, nhưng mới đây đã được giao bắt chính trong trận tứ kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ gặp Samsunspor. Hai bên bỏ lỡ khá nhiều cơ hội còn cá nhân Onana cũng có 3 pha cứu thua tốt, anh có một pha dũng cảm bắt quả căng ngang ở phút 68 ngay trước mũi giày đối phương, và pha va chạm giữa anh với Cherif Ndiaye đã dẫn đến Onana nằm sân và Ndiaye ăn thẻ vàng thứ 2.

Lợi thế hơn người dù vậy không giúp gì cho Trabzonspor và hai đội phải vào đá luân lưu sau khi không có bàn nào ở hiệp phụ. Lúc này Onana trổ tài, anh đẩy ra liên tiếp 3 cú sút 11m của đối phương, và dù thủ môn Okan Kocuk của Samsunspor cũng đẩy được 2 cú sút luân lưu, các chân sút khác của Trabzonspor đã chính xác để mang về chiến thắng 3-1 trong loạt sút cân não.

Cuộc đua Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đang rất đáng chú ý khi chỉ còn sót 2 đội top 4 giải VĐQG còn sót lại là Besiktas và Trabzonspor. Nhưng Besiktas mùa này suy yếu tới mức họ đang đứng dưới Trabzonspor trên BXH với cách biệt 10 điểm, nên đội bóng của Onana rất sáng cửa vô địch.

