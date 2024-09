Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài được cầu hôn, U23 Thái Nguyên thắng CLB Thông tin

U23 Thái Nguyên thắng sốc CLB Thông tin để vào chung kết

Hai lượt trận bán kết giải bóng chuyền nữ U23 quốc gia 2024 diễn ra trong ngày 18/9 tại Bắc Kạn đã có những diễn biến khá bất ngờ và hấp dẫn. Ở trận bán kết 1 là màn so tài giữa U23 VTV Bình Điền Long An (CLB Long An) và U23 Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai. Trước đó 2 đội bóng này đã gặp nhau tại vòng bảng và CLB Long An đã thắng với tỉ số 3-2.

Đặng Thị Hồng giúp U23 Thái Nguyên thắng sốc

Ở lần tái ngộ này, hai đội bóng tiếp tục cống hiến một trận đấu nảy lửa. Với sự tỏa sáng của 2 hot girl bóng chuyền là Lữ Thị Phương và Nguyễn Lan Vy, CLB Long An đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 (25-19, 22-25, 25-22 và 25-17) để giành vé vào chung kết.

Trận bán kết 2, U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (CLB Thông tin) đối đầu U23 Thái Nguyên, màn so tài tái hiện trận chung kết U23 năm ngoái. Đứng trước đối thủ rất mạnh có nhiều tài năng nổi bật, các cô gái U23 Thái Nguyên với đầu tàu Đặng Thị Hồng đã chơi cực hay, sớm dẫn trước 2-0 khi thắng 2 set đầu 25-23 và 25-21. Ở set 3, sau khi bị dẫn 11-17, CLB Thông tin vùng lên mạnh mẽ để thắng 28-26.

Người đẹp Lữ Thị Phương giúp VTV Bình Điền Long An vào chung kết

Đến set 4, khi đang bị dẫn 22-24, U23 Thái Nguyên cứu thành công 2 set point để thắng 27-25, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Như vậy, U23 Thái Nguyên sẽ tranh vô địch với U23 VTV Bình Điền Long An. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 19/9.

Hoa khôi Thu Hoài được bạn trai cầu hôn vào sinh nhật

Thu Hoài mới đây đã đón sinh nhật tuổi 26. Càng đặc biệt hơn, trong ngày đặc biệt này của mình, hot girl bóng chuyền này đã được bạn trai cầu hôn và cô đã đồng ý,

Thu Hoài nhận lời cầu hôn của bạn trai trong ngày sinh nhật

Viết trên trang cá nhân, Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam chia sẻ: “Tình yêu đã đưa chúng ta đến với nhau, chúng ta sẽ làm cho nó tồn tại mãi mãi. Cảm ơn vì đã làm cho sinh nhật lần thứ 26 của em trở nên bất ngờ và ý nghĩa hơn”.

Bên cạnh đó, chuyền hai xinh đẹp còn khoe ảnh rạng rỡ bên bó hoa và chiếc nhẫn cầu hôn được bạn trai tặng. Rất nhiều người hâm mộ, cùng các VĐV bóng chuyền khác như Kiều Trinh, Kim Thanh, Nguyệt Anh, Việt Hương, Lê Thanh Thúy…đã gửi lời chúc mừng đến cô, dưới phần bình luận của bài viết.

Được biết, bạn trai của Thu Hoài sinh năm 1998, bằng tuổi của cô và cùng đến từ Thái Bình. Hiện bạn trai của cô đang là một HLV dạy pickleball.

Không chỉ là VĐV tài năng và xinh đẹp hàng đầu của làng bóng chuyền Việt Nam hiện nay, Nguyễn Thu Hoài còn được biết đến với trình độ học vấn đáng nể. Cô là sinh viên ưu tú, nhận học bổng của trường Đại học Kinh Tế Hà Nội và có bằng cấp ngoại ngữ loại xuất sắc.

2 CLB bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân giải châu Á khi nào?

Mới đây, ban tổ chức giải Cúp các CLB châu Á 2024 diễn ra tại Thái Lan đã chính thức công bố lịch thi đấu.

Lịch thi đấu của 2 CLB bóng chuyền Việt Nam tại giải châu Á diễn ra ở Trung Quốc (Giờ VN trước 1 tiếng)

Nằm tại bảng A, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai sẽ có trận ra quân gặp Kuanysh VC, đội bóng rất mạnh đến từ Kazakhstan vào lúc 9h (theo giờ VN) ngày 22/9.

Kuanysh VC sở hữu đội hình có chất lượng chuyên môn kèm chiều cao nổi trội, trong đó người cao nhất là chủ công người Nga xinh đẹp Anastasiya Kudryashova (1m93). Trận đấu này là dịp để HCĐG Lào Cai trình làng ngoại binh cao 1m95 Elena Samoilenko (Nga) mà họ vừa chiêu mộ thành công.

NEC Red Rockets Kawasaki là đối thủ của LPBank Ninh Bình

Trong khi đó, vào lúc 15h cùng ngày, đại diện còn lại của Việt Nam là LPBank Ninh Bình sẽ có trận ra quân gặp đội bóng đến từ Nhật Bản NEC Red Rockets Kawasaki tại bảng B. Đây là đội bóng sở hữu lực lượng đông đảo với 20 VĐV, trong đó nổi bật nhất là ngoại binh người Brazil Lorrayna Myas (1m86), phụ công lừng danh Haruyo Shimamura và đặc biệt là tuyển thủ Thái Lan nổi tiếng Ajcharaporn Kongyot.

LPBank Ninh Bình đã tăng cường sức mạnh về lực lượng khi tái ký hợp đồng với “thần đồng” bóng chuyền Thái Lan Warisara Sitalert.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]