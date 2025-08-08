Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nội bộ Barca dậy sóng: 2 sao trẻ "cạch mặt" vì bạn gái, Yamal lại vướng bê bối

Sự kiện: La liga 2025-26 Lamine Yamal Barcelona
Barcelona đang trải qua những ngày hỗn loạn bậc nhất trong phòng thay đồ, khi liên tiếp những vụ việc gây tranh cãi và rạn nứt nội bộ bị truyền thông Tây Ban Nha phanh phui.

  

🔥 Gavi và Fermin Lopez nổ ra mâu thuẫn vì… bạn gái

Theo nguồn tin từ Catalunya, Fermin Lopez và Gavi đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” sau khi bạn gái của họ xảy ra xô xát. Mối quan hệ giữa hai tiền vệ trẻ được cho là đã chấm dứt hoàn toàn.

Đôi bạn thân Gavi và Fermin Lopez được cho là có mâu thuẫn

Đôi bạn thân Gavi và Fermin Lopez được cho là có mâu thuẫn

Dấu hiệu rõ ràng nhất là khi Fermin Lopez đăng tải trên mạng xã hội một thông điệp đầy ẩn ý: “Kẻ xấu sẽ không bao giờ chiến thắng… Sớm muộn gì lớp mặt nạ cũng sẽ rơi xuống, và cả thế giới sẽ thấy con người thật của họ”.

Nguồn tin khẳng định, thông điệp này nhắm thẳng vào Gavi. Một số nhân chứng thậm chí còn tiết lộ Lopez đã hét thẳng vào mặt đồng đội: “Chúng ta không bao giờ là bạn nữa!”. Cả hai đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

⚡ Ter Stegen bị tước băng đội trưởng vì bất đồng với CLB

Trước khi vụ “drama tình cảm” trên nổ ra, nội bộ Barcelona đã rung chuyển bởi việc thủ môn Marc-Andre Ter Stegen bị tước băng đội trưởng. Nguyên nhân xuất phát từ bất đồng về thời gian nghỉ thi đấu sau ca phẫu thuật lưng.

Barca xác nhận thủ thành 33 tuổi sẽ nghỉ 4 - 5 tháng và gửi biên bản y tế lên La Liga, trong khi Ter Stegen khẳng định chỉ cần 3 tháng. Theo quy định, nếu cầu thủ nghỉ từ 4 tháng trở lên, CLB có quyền dùng 80% lương của họ để ký hợp đồng mới.

💥 Trung vệ Inigo Martinez bất ngờ rời đội

Chưa kịp giải quyết êm đẹp, Barca tiếp tục nhận tin sốc khi trung vệ Inigo Martinez chấm dứt hợp đồng để gia nhập Al Nassr theo dạng tự do vào tối 7/8. Thông tin này khiến các cầu thủ trong đội vô cùng bất ngờ.

😬 Lamine Yamal dính tin đồn lối sống buông thả

Không chỉ dừng ở đó, truyền thông còn đồng loạt đưa tin về lối sống thiếu kỷ luật của Lamine Yamal trong kỳ nghỉ hè, càng khiến bầu không khí tại Barca thêm phần căng thẳng. Mới nhất, Yamal "phiên bản 18 tuổi" được loan tin đã phải lòng rapper người Argentina, Nicki Nicole.

Yamal lại có bạn gái mới?

Yamal lại có bạn gái mới?

Nữ rapper kiêm ca sĩ 24 tuổi là một trong những khách mời trong sinh nhật thứ 18 (13/7) xa hoa của Lamine Yamal được tổ chức sớm 1 ngày tại đảo Ibiza.

Theo Marca, cũng từ buổi tiệc mà Yamal nảy sinh tình cảm với nữ rapper nóng bỏng này. Cả 2 được cho đã hôn nhau trong một hộp đêm ít ngày sau đó (24/7), trải qua thời gian thắm thiết trước khi cùng nhau rời đi vào 4h sáng hôm sau.

Với hàng loạt lùm xùm, HLV Hansi Flick và các học trò chắc chắn đang đối diện nguy cơ không thể có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho mùa giải 2025/26. Nếu tình hình không được kiểm soát, phong độ và thành tích của Barcelona rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay từ giai đoạn đầu mùa.

Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2025 18:13 PM (GMT+7)
