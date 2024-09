Người đẹp bóng chuyền Kim Thanh tái xuất, lộ diện ứng viên vô địch U23 quốc gia

Hoa khôi bóng chuyền Kim Thanh tái xuất sau 1 năm giải nghệ

Một thông tin bất ngờ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi phụ công tài sắc Đặng Thị Kim Thanh chính thức tái xuất. Trước đó vào năm 2023, VĐV cao 1m78 này đã bất ngờ xin giải nghệ để tập trung vào việc học và các kế hoạch cá nhân. Bên cạnh đó, Hoa khôi bóng chuyền VTV Cup 2018 cũng cam kết sẽ không thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác.

Kim Thanh bất ngờ tái xuất sau 1 năm giải nghệ

Tuy nhiên mới đây, Kim Thanh làm tất cả phải ngạc nhiên khi có tên trong danh sách đăng kí của đội bóng chuyền nữ TP.HCM dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Được biết, việc Kim Thanh góp mặt trong đội hình TP.HCM đã được VTV Bình Điền Long An đồng ý.

Kim Thanh sở chiều cao tốt, cùng lối chơi khá toàn diện, quyết liệt, thông minh, đặc biệt khá hiệu quả trong các tình huống bám chắn trên lưới. Trước khi giải nghệ, Kim Thanh là trụ cột quan trọng trong đội hình VTV Bình Điền Long An. Chắc chắn sự có mặt của phụ công này sẽ giúp sức mạnh CLB bóng chuyền nữ TP.HCM tăng đáng kể.

Phụ công 1m78 chắc chắn sẽ giúp cải thiện sức mạnh của đội nữ TP.HCM

Đội nữ TP.HCM đang lên kế hoạch tập huấn ở Thái Lan để tạo cơ hội cho các VĐV được cọ xát và thi đấu tích lũy kinh nghiệm, trước khi bước vào vòng chung kết giải hạng A quốc gia diễn ra vào tháng 10 tại Trà Vinh.

Lộ diện ứng viên vô địch giải U23 quốc gia 2024

Sau lượt trận tứ kết diễn ra trong ngày 17/9, 4 đội bóng mạnh nhất giải bóng chuyền nữ U23 quốc gia 2024 đang diễn ra tại Bắc Kạn đã được xác định. Với lực lượng mạnh cùng nhiều tài năng trẻ ấn tượng như Nông Thùy Anh, Hoàng Hồng Hạnh, Hoa Thắm hay Bùi Hồng Nhung, U23 Hóa chất Đức Giang đã thắng 3-0 với các tỉ số 25-22, 25-21 và 25-11 trước U23 Quảng Ninh.

Nông Thùy Anh cùng U23 Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ gặp U23 VTV Bình Điền Long An ở bán kết

U23 Vietinbank và U23 VTV Bình Điền Long An đã cống hiến màn so tài rất hấp dẫn. Các cô gái trẻ của Long An, đặc biệt là Trà My, Khánh Vy hay Nguyễn Thị Phương cho thấy sự ổn định hơn để thắng chung cuộc 3-1 (25-19, 28-26, 23-25 và 25-18).

U23 Thái Nguyên với chủ lực Đặng Thị Hồng cũng thắng 3-1 (25-23, 24-26, 25-23 và 25-21) trước U23 Hà Nội. Ở trận tứ kết cuối cùng, U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, với những cái tên quen thuộc như Phạm Quỳnh Hương, Phương Thùy hay Như Quỳnh, đã thắng 3-1 (27-25, 22-25, 25-9 và 25-18) trước U23 TP.HCM.

U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước được đánh giá cao hơn U23 Thái Nguyên

Ở lượt trận bán kết diễn ra trong ngày 18/9, U23 VTV Bình Điền Long An sẽ gặp U23 Hóa chất Đức Giang Lào Cai, còn U23 Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước so tài U23 Thái Nguyên.

Ngoại binh người Nga cao 1m95 đã có mặt tại Việt Nam

Mới đây, ban huấn luyện CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã chia sẻ hình ảnh đón chào ngoại binh Elena Samoilenko chính thức đến Việt Nam để tập luyện cùng các đồng đội mới. Trong ảnh, có thể dễ dàng nhận thấy VĐV người Nga có chiều cao cùng thể hình trội nhất tại đội bóng mới.

Elena Samoilenko đã có mặt tại Việt Nam hội quân cùng các đồng đội mới

Tay đập 29 tuổi này thi đấu ở vị trí chủ công, sở hữu chiều cao 1m95 và có kinh nghiệm dày dạn khi từng thi đấu tại Nga, Pháp, Kazakhstan, Trung Quốc và gần nhất là tại Philippines. Cô là VĐV ghi nhiều điểm nhất tại giải vô địch quốc gia Philippines cho CLB PLDT High Speed Hitters năm 2022.

CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai chiêu mộ Elena Samoilenko nhằm tăng cường lực lượng tham dự cúp các CLB nữ châu Á 2024, diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 9 tới đây. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Phạm Văn Long rơi vào bảng đấu khó với những đối thủ rất mạnh gồm Nakhonratchasima QminC VC (Thái Lan), Kuanysh VC (Kazakhstan) và Kwai Tsing (Hong Kong, Trung Quốc).

