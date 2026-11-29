Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast cùng Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang (trái) và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tại lễ bế mạc, trao giải ngày 28/11, khép lại những ngày tranh tài tại Vinpearl Golf Léman, TP.HCM.

Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Phương Nghi đồng hành cùng giải đấu trong mùa giải có dấu mốc đặc biệt: Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc. Các golfer vừa cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia, vừa thi đấu giành huy chương, đóng góp vào thành tích chung của địa phương, đơn vị.

Giải đấu năm nay có tổng quỹ thưởng 190 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng cho hai nội dung cá nhân và 120 triệu đồng cho hai nội dung đồng đội. Nhà vô địch cá nhân nam, nữ mỗi người nhận 20 triệu đồng, đội nam vô địch nhận 40 triệu đồng, đội nữ vô địch nhận 30 triệu đồng, bên cạnh huy chương theo quy định của Đại hội.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh (bìa trái), Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và Á hậu Lê Phương Nghi lưu lại khoảnh khắc bên lề giải đấu.

Trước khi có mặt tại Vinpearl Golf Léman, Hoa hậu Yến Trang đã làm quen với cách cầm gậy, tư thế đứng và những cú swing đầu tiên khi đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình. Những hoạt động trong tháng đầu sau đăng quang mang đến cho cô cơ hội tiếp xúc với golf từ cả góc độ trải nghiệm lẫn theo dõi thi đấu.