Từ lợi thế lớn đến khả năng tự điều chỉnh

Hai vòng đấu liên tiếp đạt 69 gậy (-3) giúp Lê Chúc An tạo nền tảng vững chắc cho chức vô địch. Sau 36 hố trên sân Vinpearl Golf Léman, golfer Hà Nội đạt tổng điểm -6, bỏ xa người bám đuổi gần nhất là Đoàn Xuân Khuê Minh tám gậy. Đó là lợi thế đáng kể, đồng thời cho thấy sự ổn định của đương kim vô địch.

Dù tạo được cách biệt lớn sau hai ngày đầu, hành trình đăng quang của cô vẫn có những thử thách riêng. Vòng chung kết, Chúc An khởi đầu tốt, đánh -2 qua 10 hố đầu để nâng tổng điểm lên -8. Nhưng thời tiết nóng oi, ít gió khiến cô mệt hơn hai ngày trước. Ở tám hố còn lại, Chúc An đánh +2, khép vòng với 72 gậy và giữ tổng điểm -6.

Kết quả ấy vẫn đủ để cô đăng quang với khoảng cách 12 gậy so với á quân Park Ha Na (+6). Nhưng cách biệt cuối cùng không làm nhẹ đi những thử thách Chúc An phải xử lý trong ngày đấu quyết định: thể trạng suy giảm, nhịp ghi điểm chững lại và sức ép của một vòng chung kết.

“Chức vô địch nằm ngoài kỳ vọng của em. Trước ngày thi đấu, em mới về Việt Nam, không có thời gian làm quen sân nên mục tiêu duy nhất là thi đấu hết khả năng, đóng góp tốt nhất có thể cho đội tuyển Hà Nội. Đạt được chức vô địch, em rất vui và tự hào”, Chúc An chia sẻ sau khi đăng quang.

Theo golfer Hà Nội, việc chưa có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng vừa tạo ra bất lợi, vừa giúp cô giữ tâm lý thoải mái. “Việc chưa chuẩn bị tốt gây khó khăn cho em, nhưng cùng lúc đó, em thấy mình có tâm lý tự do, không áp lực nên có thể thi đấu tốt nhất có thể”, cô nói.

Đó là điểm đáng chú ý trong hành trình của Chúc An. Không thuộc địa hình sân khiến cô thiếu cơ sở để tính toán trước từng tình huống, nhưng cô không để sự thiếu chuẩn bị kéo mình vào trạng thái lo lắng. Thay vì đặt nặng kết quả hay cố kiểm soát mọi biến số, Chúc An tập trung vào cú đánh trước mắt. Sự điều chỉnh ấy giúp cô tận dụng được trạng thái tâm lý nhẹ nhàng trong hai ngày đầu, rồi giữ được lợi thế khi vòng cuối trở nên nặng nề hơn.

“Hôm nay rất nóng và ít gió, oi nên em mệt hơn hai ngày trước, thi đấu không tốt bằng. Nhưng với kết quả cuối cùng, em khá hài lòng”, Chúc An chia sẻ.

Vòng cuối không còn trơn tru như hai ngày trước, song Chúc An vẫn hoàn thành ở mức even par và bảo toàn khoảng cách an toàn. Hai vòng đầu đã tạo ra lợi thế lớn; bản lĩnh ở vòng cuối giúp cô không để những khó khăn về thể lực làm đảo chiều cuộc đua.