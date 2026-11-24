Những bóng hồng trên sân golf Vinpearl Golf Léman thu hút sự chú ý khi bước vào ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, diễn ra sáng 24/11.

Bảng nữ xuất phát từ hố số 10 lúc 7h35, các golfer Nữ bước vào ngày thi đấu đầu tiên với sự tập trung cao độ, sẵn sàng chinh phục từng hố golf tại Vinpearl Golf Léman.

Golfer Nguyễn Thị Kiều Trang (đoàn Cần Thơ) thể hiện sự tập trung trong từng cú đánh. Nữ vận động viên bước vào giải với sự tự tin sau những thành tích ấn tượng ở các giải đấu trong nước năm 2026.

Đoàn Xuân Khuê Minh, đại diện đoàn thể thao Công an Nhân dân, là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch bảng nữ. Cô từng đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2022.

Với sự tập trung cao độ, các nữ vận động viên tính toán hướng gió, khoảng cách và địa hình trước khi lựa chọn phương án đánh bóng phù hợp.

Golfer Nguyễn Viết Gia Hân (sinh năm 2011) tập trung thực hiện cú đánh, quyết tâm cải thiện thành tích sau hai lần liên tiếp giành ngôi Á quân bảng nữ tại giải đấu vào năm 2024 và 2025.

Nguyễn Hải Đan Thanh, tài năng trẻ của đoàn thể thao Cần Thơ, chăm chú quan sát đường bóng trước khi thực hiện cú đánh. Golfer trẻ được kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại giải năm nay.

Thời tiết sáng 24/11 tại Vinpearl Golf Léman khá thuận lợi, tạo điều kiện để các golfer thi đấu, phô diễn kỹ thuật và chinh phục những hố golf trong ngày tranh tài đầu tiên.

Golfer Lý Anh Nhã Trúc (TPHCM) thi đấu ấn tượng tại Vòng 1 nội dung đơn nữ, tạm đạt điểm -1 sau 14 hố, góp mặt trong nhóm 4 vận động viên dẫn đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.

Nguyễn Viết Gia Hân, Lê Chúc An và Đoàn Xuân Khuê Minh (Từ bìa trái sang) cùng đạt điểm -1, tạo nên cuộc cạnh tranh sít sao ở nhóm dẫn đầu bảng nữ trên sân Vinpearl Golf Léman.

Những cú swing dứt khoát, tư thế chuẩn xác và khả năng kiểm soát đường bóng của các nữ golfer góp phần tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn trên sân Vinpearl Golf Léman.

Không chỉ cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia, các nữ golfer còn mang theo kỳ vọng giành huy chương cho đoàn thể thao của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.