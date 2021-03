Hết hồn chấn thương mỹ nhân Boxing: Mắt sưng như “Người ngoài hành tinh”

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) Nữ võ sĩ người Đức, Cheyenne Hanson gặp chấn thương nhìn rất đáng sợ ở vùng mắt.

Bước vào trận tranh đai quyền Anh DBD nữ hôm 28/3, tay đấm Cheyenne Hanson và Alina Zaitseva đều muốn giành chiến thắng. Khi đang thi đấu, Hanson bất ngờ bị Zaitseva húc đầu trúng vào mặt. Tình huống va chạm này khiến gương mặt của VĐV 23 tuổi bị tổn thương nặng nề.

Nữ võ sĩ mặt bị biến dạng sau cú húc đầu của đối thủ

Ban đầu hai võ sĩ vẫn thi đấu tiếp, tuy nhiên khi nhận thấy phần mắt, trán và vùng má của Hanson bị sưng quá to, trọng tài đã dừng trận đấu để các bác sĩ chăm sóc y tế cho nữ võ sĩ. Do Hanson không thể thi đấu nên màn so tài đã dừng lại ở thời điểm đó, và sau những gì đã thể hiện Hanson được chấm điểm cao hơn. Bị thương cực nặng nhưng cô gái này đã có được danh hiệu DBD nữ.

Không gặp vấn đề quá nghiêm trọng nhưng vùng mặt của Hanson sưng lên, thật sự đáng sợ. Khi trận đấu kết thúc, cô gái người Đức đăng tải hình ảnh trước và sau trận làm nhiều người kinh ngạc.

Một khán giả viết: "Vùng mắt sưng lên như "người ngoài hành tinh" trong phim viễn tưởng vậy. Mạnh mẽ lên cô gái". "Mau vượt qua chấn thương và trở lại sàn đấu nhé cô gái gan dạ", người khác động viên.

"Chấn thương này thật đáng sợ nhưng nó không "đáng sợ" bằng tinh thần chiến đấu ngoan cường của cô gái", người khác khen.

Nữ võ sĩ xinh đẹp người Đức chạm tới chiến thắng thứ 8 trong sự nghiệp (1 thua) và giành được đai vô địch quyền Anh DBD. Trái với niềm vui của Hanson, Alina Zaitseva (Ukraina) thua trận thứ 6 liên tiếp, đả nữ 21 tuổi mới chỉ có trận thắng trong ngày đầu tiên ra mắt Boxing.

