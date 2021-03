Nữ võ sỹ đẹp nhất Boxing Nga giải thích lý do chọn nghề dùng nắm đấm

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 00:01 AM (GMT+7)

(Tin võ thuật) Nữ võ sỹ Olga Gurova được xem là người đẹp nhất làng Boxing Nga. Cô có lý do riêng để đi theo nghiệp đấm bốc.

Boxing tay không là một môn võ khá đại chúng tại Nga nhưng khi nói về môn này người ta thường hay nghĩ về những người đàn ông to cao lực lưỡng, vạm vỡ, còn các nữ võ sĩ là những người to con so với một phụ nữ bình thường và có khuôn mặt dữ tợn. Dù vậy Olga Gurova không những là một ngoại lệ mà cô còn được đánh giá là người phụ nữ đẹp nhất của làng Boxing Nga.

Olga Gurova đã thi đấu boxing nghiệp dư trong nhiều năm và sắp có trận đấu chuyên nghiệp thứ 2

Mỹ nhân tóc vàng năm nay 23 tuổi này đã đến với quyền Anh từ năm 8 tuổi khi được bố đưa tới phòng tập. Cô đã trở thành một võ sĩ nghiệp dư thành công trước khi chuyển sang chuyên nghiệp và sắp có trận đấu thứ 3 đối đầu một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn mang tên Elena Saveleva. Bên cạnh đó, cô có gương mặt khá xinh xắn và cơ thể nóng bỏng khiến cô được nhiều fan theo dõi trên mạng xã hội.

Gurova cho biết mặc dù còn trẻ, xinh đẹp và có học vấn, cô vẫn chọn võ thuật bởi cô đã bắt đầu từ khi còn nhỏ và cảm thấy chưa mãn nguyện với những gì mình đạt được. “Tôi đã nhiều lần nghĩ về việc kết thúc nhưng tôi, hay đúng ra là Boxing đã không bỏ tôi mà đi bởi tôi cảm thấy mình có thể giành được nhiều thành công hơn hiện tại”, Gurova nói.

“Tôi đã gặp nhiều chấn thương và phải phẫu thuật đầu gối, nhưng tôi muốn vươn tới đỉnh cao chứ không chỉ tập suông. Tôi muốn trở thành nhà vô địch ở mọi nơi tôi đặt chân đến. Đó không chỉ là ước muốn của tôi mà cả bố mẹ tôi, họ đều là fan Boxing”.

* Những hình ảnh về người đẹp, võ sỹ Olga Gurova:

