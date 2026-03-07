Đua xe F1, thử nghiệm Australian GP: Ferrari khởi đầu rực rỡ, Oscar Piastri và Mercedes có lợi thế sau ngày mở màn

FP1: Ferrari và kỷ nguyên mới bắt đầu

Những chiếc xe đời 2026 đã chính thức lăn bánh vào lúc 12:30 (giờ địa phương) khi tín hiệu đèn xanh bật mở, chiếc Audi của Nico Hulkenberg là cái tên dẫn đầu đoàn xe rời khỏi đường pit để tiến ra đường đua.

Khoảnh khắc FP1 bắt đầu

Hầu hết các tay đua đều hoạt động ngay từ những phút đầu, tay lái chủ nhà Oscar Piastri sớm gặp rắc rối khi báo cáo tình trạng "mất công suất" trên chiếc McLaren, khiến cờ vàng xuất hiện ngắn trước khi tiếp tục di chuyển.

Xe An toàn Ảo (VSC) đã kích hoạt ngay sau đó khi Arvid Lindblad của đội Racing Bulls dừng lại ở lối ra pit lane, khiến chiếc xe của tân binh này phải đẩy ngược trở lại garage. Ở một diễn biến khác, trong khi Lance Stroll chạy trên đường đua, Aston Martin thông báo chiếc AMR26 còn lại của Fernando Alonso sẽ không tham gia FP1 do nghi ngờ gặp sự cố về bộ truyền động (power unit).

Trên bảng thành tích, Verstappen tạm thời vươn lên dẫn đầu trong 15 phút đầu tiên trước khi bị Leclerc vượt qua. Tay lái người Monaco thiết lập cột mốc 1 phút 22,080 giây. Thành tích liên tục được cải thiện; Isack Hadjar đã có lúc vươn lên vị trí P1 dưới danh nghĩa tay đua chính thức của Red Bull, trước khi Leclerc một lần nữa giành lại vị trí này.

Lindblad dừng xe ở cuối pit-lane khi VSC xuất hiện

Buổi tập không hoàn toàn suôn sẻ với tất cả tay đua khi Verstappen phanh khóa bánh (lock-up), còn Valtteri Bottas của Cadillac báo anh bị cản trở bởi đồng đội cũ tại Mercedes là Hamilton.

Khi FP1 đi được nửa chặng đường, Leclerc vẫn là người nhanh nhất với thời gian 1 phút 21,227 giây, tạo khoảng cách 0,176 giây so với Verstappen. Hadjar đứng thứ ba, xếp trên Hamilton và Piastri — người đã tích lũy thêm vòng chạy sau khi phải nằm trong garage vì sự cố sớm.

Bước sang 30 phút sau, George Russell là người đầu tiên lắp bộ lốp Soft. Vòng chạy tính thời gian sau đó giúp tay lái Mercedes lên vị trí thứ năm.

Các tay đua khác nhanh chóng chuyển sang lốp C5, dẫn đến nhiều thay đổi trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, buổi tập đã khép lại sớm với Lando Norris khi McLaren xác nhận nhà đương kim vô địch trở lại garage để các kỹ sư kiểm tra hộp số trên chiếc MCL39 để phòng ngừa.

Albon dừng lại ở cua 10

Cờ vàng một lần nữa phất lên khi Alex Albon dừng lại ở góc cua số 10, dẫn đến trạng thái VSC để thu hồi chiếc Williams đến khu vực an toán. Hamilton có vẻ không gặp rắc rối nào; chiếc Ferrari của anh đã vươn lên dẫn đầu tại đường đua mà anh từng giành pole tới 8 lần.

Và khi đồng hồ FP1 điểm về 0, Leclerc đã vượt qua đồng đội Hamilton để chiếm lĩnh vị trí P1. Tay lái Monaco đạt thành tích 1 phút 20,267 giây, nhanh hơn Hamilton 0,469 giây và kết thúc buổi tập với số vòng chạy cao nhất – 32 vòng.

Verstappen giữ vị trí thứ ba, xếp trên đồng đội Hadjar, trong khi tân binh Lindblad gây ấn tượng mạnh với vị trí P5. Piastri đứng thứ sáu, xếp trên cặp đôi của Mercedes là Russell và Kimi Antonelli, cùng bộ đôi của Audi là Hulkenberg và Gabriel Bortoleto.

Esteban Ocon (Haas) đứng thứ 11, xếp trên Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Ollie Bearman (Haas) và Albon. Franco Colapinto và Pierre Gasly lần lượt xếp thứ 16 và 18 cho Alpine với Bottas kẹp ở giữa. Norris xếp thứ 19 sau khi bị cắt ngắn thời gian chạy, Perez đứng thứ 20 và Stroll xếp cuối cùng P21 do sự cố bộ truyền động.

FP2: Oscar Piastri và McLaren trở lại P1

Va chạm giữa Russell và Lindblad ở đầu FP2

Sau một buổi sáng gặp trục trặc về công suất, Piastri đã có màn trình diễn ấn tượng để chiếm lĩnh vị trí cao nhất của FP2.

Ngay khi đèn xanh bật mở, áp lực đè nặng lên các đội đua khi họ phải chạy đua với thời gian để thử nghiệm xe cho cuộc đua đầu tiên thuộc kỷ nguyên kỹ thuật mới. Đương kim vô địch Norris, sau khi bỏ lỡ phần lớn FP1, đã nhanh chóng ra đường đua để làm quen và thích nghi.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào những rắc rối tại pit lane. Max Verstappen tiếp tục có một ngày thi đấu không tốt khi làm chết máy chiếc RB22, buộc các thợ máy phải đẩy ngược xe về garage để thiết lập lại hệ thống.

Trong khi đó, Mercedes cho thấy sự lột xác mạnh mẽ so với buổi sáng. Tân binh Kimi Antonelli gây bất ngờ khi trở thành tay đua đầu tiên trong ngày phá vỡ mức 1 phút 19 giây. Trong khi đó cả George Russell và Lewis Hamilton đều mắc sai lầm, khóa bánh và lao qua vùng sỏi tại góc cua số 3. Sự cố này báo hiệu những thách thức cực đại trong việc kiểm soát hệ thống khí động học mới của năm 2026.

Ferrari có kết quả không quá tệ sau hai phiên đầu tiên

Bước ngoặt đến khi Oscar Piastri thực hiện vòng chạy với bộ lốp Mềm (C5) cùng thành tích 1 phút 19,729 giây, xác lập cột mốc nhanh nhất trong ngày. Trong khi đó, Red Bull lại trải qua những phút cuối đầy lo âu khi Verstappen bị thừa lái ở tốc độ cao tại cua số 10, gây hư hại đáng kể phần sàn xe.

Ở cuối bảng xếp hạng, bi kịch tiếp tục bủa vây Aston Martin và Cadillac. Cả Fernando Alonso và Sergio Perez đều gặp những lỗi hệ thống nghiêm trọng, khiến họ không thể thiết lập được mốc thời gian đủ tốt.

Kết thúc ngày chạy thử đầu tiên, Piastri giữ vị trí P1 với khoảng cách 0,2 giây so với bộ đôi Mercedes, Antonelli và Russell. Sau đó là bộ đôi của Ferrar, Hamilton và Leclerc cùng Max Verstappen trong top 6. Với việc các đội đua vẫn đang loay hoay giải quyết các vấn đề về độ bền của bộ truyền động và cảm biến, lượt chạy FP3 và buổi phân hạng ngày mai hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số bất ngờ khi các "ông lớn" thực sự tung hết bài.

Tổng kết ngày đua thứ Sáu

Verstappen chưa thực sự thoải mái

Kết thúc hai buổi tập, cục diện ban đầu của mùa giải 2026 vẫn còn rất khó đoán. Ferrari có vẻ đang sở hữu tốc độ ổn định, Mercedes đang dần tìm lại vị thế, trong khi McLaren cho thấy tiềm năng cực lớn nếu giải quyết được bài toán độ bền. Red Bull của Max Verstappen dù vẫn nhanh nhưng đang gặp thách thức lớn trong việc thích nghi với các quy định kỹ thuật mới và sự ổn định của xe.

Ngày mai, buổi phân hạng (Qualifying) sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi: Ai mới thực sự là "vị vua" của kỷ nguyên mới tại Albert Park?

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên của Australian GP 2026

FP1

FP2