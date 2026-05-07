Tỷ lệ chung kết Cúp C1: PSG hay Arsenal được đánh giá cao hơn?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Tỷ lệ chung kết Cúp C1: PSG hay Arsenal được đánh giá cao hơn?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Bayern Munich Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu khi vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận bán kết Champions League. Đại diện nước Pháp sẽ chạm trán Arsenal trong trận chung kết được chờ đợi tại Budapest lúc 23h ngày 30/5 (giờ Hà Nội).

  

PSG bản lĩnh vượt ải Bayern

Sau chiến thắng 5-4 đầy kịch tính ở lượt đi tại Paris, PSG hành quân tới Allianz Arena với lợi thế mong manh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 3 nhờ pha lập công của Ousmane Dembele.

PSG (áo đen) xuất sắc vượt qua Bayern Munich

PSG (áo đen) xuất sắc vượt qua Bayern Munich

Bàn thắng sớm giúp đội bóng thủ đô nước Pháp kiểm soát thế trận và khiến Bayern rơi vào tình thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đại diện Bundesliga tạo ra nhiều sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ PSG khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn.

Phải tới cuối trận, Harry Kane mới mang về bàn thắng cho Bayern Munich. Dẫu vậy, pha lập công muộn màng ấy không đủ để cứu đội bóng Đức khỏi thất bại với tổng tỷ số 5-6 sau hai lượt trận.

Chung kết trong mơ giữa PSG và Arsenal

Vượt qua Bayern Munich, PSG trở thành một trong số ít CLB có mặt ở hai trận chung kết Champions League liên tiếp. Đối thủ của họ tại Budapest sẽ là Arsenal – đội bóng đang dẫn đầu Premier League và cũng thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại châu Âu mùa này.

Đối đầu giữa Arsenal và PSG khá cân bằng

Đối đầu giữa Arsenal và PSG khá cân bằng

Cuộc đối đầu giữa PSG và Arsenal được xem là màn so tài cân tài cân sức bậc nhất hiện nay. Hai đội đã gặp nhau bảy lần trong quá khứ, mỗi bên cùng có hai chiến thắng và ba trận hòa.

Đáng chú ý, Arsenal từng đánh bại PSG ở vòng bảng mùa trước, nhưng đội bóng nước Pháp lại thắng cả hai lần đối đầu tại vòng knock-out trong cùng chiến dịch. Chính điều đó càng khiến trận chung kết sắp tới trở nên khó lường và được chờ đợi đặc biệt.

Nhà đương kim vô địch châu Âu đối đầu đội bóng số một nước Anh hiện tại – mọi yếu tố đều đang tạo nên một trận chung kết Champions League trong mơ tại Budapest.

PSG được đánh giá cao hơn

Trong mắt giới chuyên gia, PSG được đánh giá cao hơn Arsenal. Điều đó được thể hiện ở tỷ lệ đăng quang của hai đội trước trận chung kết. Theo đó, khả năng PSG bảo vệ được chức vô địch là 4/6 (đặt 6 được 4). Trong khi đó, tỷ lệ cho chức vô địch Champions League đầu tiên của Arsenal 11/10.

Tuy nhiên, luôn có những biến động lớn trước một trận cầu đỉnh cao như chung kết Champions League. Còn nhớ sau vòng tứ kết, Bayern Munich được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhưng cuối cùng lại dừng chân ở bán kết. Hoặc như ở mùa giải trước, Arsenal được đánh giá cao hơn, cuối cùng PSG lại là đội đi tiếp để rồi đăng quang thuyết phục.

Mùa trước, Arsenal được đánh giá cao hơn nhưng PSG là đội giành chiến thắng

Mùa trước, Arsenal được đánh giá cao hơn nhưng PSG là đội giành chiến thắng

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Cú đúp danh hiệu vẫy gọi Arsenal: Khi sự lãng mạn kết duyên cùng chất thép
Cú đúp danh hiệu vẫy gọi Arsenal: Khi sự lãng mạn kết duyên cùng chất thép

Sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid tại bán kết Champions League, Arsenal - đội bóng từng mang danh những "đứa trẻ" tài hoa nhưng mong manh ngày...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/05/2026 04:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN