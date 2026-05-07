Tỷ lệ chung kết Cúp C1: PSG hay Arsenal được đánh giá cao hơn?

PSG bản lĩnh vượt ải Bayern

Sau chiến thắng 5-4 đầy kịch tính ở lượt đi tại Paris, PSG hành quân tới Allianz Arena với lợi thế mong manh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 3 nhờ pha lập công của Ousmane Dembele.

PSG (áo đen) xuất sắc vượt qua Bayern Munich

Bàn thắng sớm giúp đội bóng thủ đô nước Pháp kiểm soát thế trận và khiến Bayern rơi vào tình thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đại diện Bundesliga tạo ra nhiều sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ PSG khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn.

Phải tới cuối trận, Harry Kane mới mang về bàn thắng cho Bayern Munich. Dẫu vậy, pha lập công muộn màng ấy không đủ để cứu đội bóng Đức khỏi thất bại với tổng tỷ số 5-6 sau hai lượt trận.

Chung kết trong mơ giữa PSG và Arsenal

Vượt qua Bayern Munich, PSG trở thành một trong số ít CLB có mặt ở hai trận chung kết Champions League liên tiếp. Đối thủ của họ tại Budapest sẽ là Arsenal – đội bóng đang dẫn đầu Premier League và cũng thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại châu Âu mùa này.

Đối đầu giữa Arsenal và PSG khá cân bằng

Cuộc đối đầu giữa PSG và Arsenal được xem là màn so tài cân tài cân sức bậc nhất hiện nay. Hai đội đã gặp nhau bảy lần trong quá khứ, mỗi bên cùng có hai chiến thắng và ba trận hòa.

Đáng chú ý, Arsenal từng đánh bại PSG ở vòng bảng mùa trước, nhưng đội bóng nước Pháp lại thắng cả hai lần đối đầu tại vòng knock-out trong cùng chiến dịch. Chính điều đó càng khiến trận chung kết sắp tới trở nên khó lường và được chờ đợi đặc biệt.

Nhà đương kim vô địch châu Âu đối đầu đội bóng số một nước Anh hiện tại – mọi yếu tố đều đang tạo nên một trận chung kết Champions League trong mơ tại Budapest.

PSG được đánh giá cao hơn

Trong mắt giới chuyên gia, PSG được đánh giá cao hơn Arsenal. Điều đó được thể hiện ở tỷ lệ đăng quang của hai đội trước trận chung kết. Theo đó, khả năng PSG bảo vệ được chức vô địch là 4/6 (đặt 6 được 4). Trong khi đó, tỷ lệ cho chức vô địch Champions League đầu tiên của Arsenal 11/10.

Tuy nhiên, luôn có những biến động lớn trước một trận cầu đỉnh cao như chung kết Champions League. Còn nhớ sau vòng tứ kết, Bayern Munich được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhưng cuối cùng lại dừng chân ở bán kết. Hoặc như ở mùa giải trước, Arsenal được đánh giá cao hơn, cuối cùng PSG lại là đội đi tiếp để rồi đăng quang thuyết phục.

