Đua xe F1: “Người tuyết" nóng máy trở lại, Toro Rosso muốn “thay tên đổi vận”

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 00:13 AM (GMT+7)

(Tin đua xe F1 - Tin đua xe công thức 1) Trước thềm chặng đua tiếp theo diễn ra tại Nhật Bản, hãy cùng điểm qua một số thông tin bên lề đáng chú ý mới cập nhật tại Russian GP vừa qua. “Người tuyết” Kimi Raikkonen đang trải qua giai đoạn khó khăn kể từ khi F1 trở lại tại Spa, hướng đi nào cho Nico Hulkenberg trong năm 2020, hay Toro Rosso đang có ý định thay đổi tên gọi của mình sau 14 năm đồng hành với F1…

Cơn ác mộng chưa hồi kết cho “Người tuyết”

Trong 4 chặng gần nhất, Alfa Romeo chỉ có thể ghi được 3 điểm, và cũng chỉ hơn được kết quả của Haas và Williams, hai cái tên đang “đội sổ” mùa này. Đáng chú ý hơn 3 điểm đó đều do Antonio Giovinazzi mang lại ở Monza và Singapore vừa qua trong khi tổng số điểm của Kimi Raikkonen vẫn không thay đổi kể từ chặng Hungary đầu tháng 8.

Tay lái người Phần Lan mới chỉ 1 lần lọt vào top 10 trong 6 chặng gần nhất khiến anh từ một vị trí top 8 BXH cá nhân giờ rơi xuống hạng 14.

Raikkonen đang chật vật kể từ chặng Bỉ GP

Tại Sochi, anh có lần thứ 2 trong vòng 4 năm rưỡi đã bị loại khỏi Q1, sau sai lầm ở vòng chạy quyết định. Rồi đến cuộc đua chính, anh tiếp tục mắc lỗi xuất phát sớm, phải nhận án phạt chạy qua pit-lane và chỉ có thể về đích thứ 13, dù cũng có sự trợ giúp từ xe an toàn.

Giovinazzi cũng không ‘khá khẩm’ hơn, từ vị trí xuất phát thứ 12, anh vướng vào vụ va chạm với Romain Grosjean và Daniel Ricciardo ngay vòng đầu tiên khiến cuộc đua của anh bị ảnh hưởng, chỉ có thể về đích thứ 15.

“Rõ ràng cuộc đua là lỗi của tôi nhưng cuối cùng chúng tôi đã cố gắng trở lại nhờ vào xe an toàn… đáng tiếc chiếc xe lại không có tốc độ cần thiết. Chúng tôi chỉ có thể bám sát chiếc Toro Rosso và may mắn vượt qua được 1 chiếc xe do họ đang cạnh tranh với tay lái khác và bị chạy ra ngoài (Pierre Gasly). Đội đua cần phải phân tích lại 4 chặng đua “ác mộng” đã qua, tìm xem vấn đề nằm ở đâu và điều chỉnh nó…”, Raikkonen chia sẻ.

Trưởng đội đua Frederic Vasseur cũng đánh giá những chặng đua vừa qua đội đua không tận dụng được hết 100% những gói cài đặt có thể làm được. Cuộc đua đã bị ảnh hưởng từ những tình huống ở vòng đầu tiên, khi chiếc xe của Giovinazzi bị hư hại từ vụ va chạm khiến anh không thể làm được gì nhiều còn Raikkonen với án phạt tương đối nặng thì ghi điểm là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Khoảng cách hiện tại giữa Alfa Romeo (hạng 8) và 2 đội đua xếp trên Racing Point và Toro Rosso là tương đối xa, lần lượt là 17 và 20 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 chặng đua nữa là khép lại. Mục tiêu thiết thực hơn cho họ vào thời điểm này là đưa Raikkonen trở lại top 10 trên BXH cá nhân, bởi 6 tay lái từ hạng 9 Lando Norris tới Raikkonen chỉ có khoảng cách điểm là 4.

Toro Rosso đề xuất chuyển sang một cái tên “thời trang” hơn từ năm 2020

Ảnh minh họa (Nguồn: Motorsport.com)

Đội đua nước Ý đã xuất hiện tại F1 kể từ năm 2006 sau khi thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng mua lại đội đua Minardi, chấm dứt quãng thời gian 30 năm tồn tại của cái tên này tại F1. Cái tên Toro Rosso trong tiếng Ý chính là Red Bull, và đội đua được coi là “đội B” của “bò húc” kể từ đó tới nay.

Nơi đây đã là điểm bắt đầu sự nghiệp của những “anh hào” F1 như Sebastian Vettel hay gần đây là Max Verstappen.

Nhưng sau gần 15 năm gắn bó, họ đang muốn “đổi gió” khi đưa ra đề xuất thay đổi tên gọi của đội đua dựa theo một cái tên mới cũng của Red Bull, AlphaTauri mới ra mắt cách đây 2 năm. AlphaTauri được đặt theo tên của một ngôi sao thuộc chòm sao Kim Ngưu, một trong những ngôi sao tồn tại lâu đời nhất trong vũ trụ.

Đề xuất thay đổi này phải được đơn vị nắm giữ bản quyền thương mại và hội đồng của F1 chấp thuận. Bên cạnh đó, họ cũng cần phải có được sự đồng ý từ các đội đua khác mới có thể thành công.

Nico Hulkenberg sẽ tới Williams?

Hulkenberg sẽ trở lại “mái nhà xưa”

Tay lái người Đức là một trong những tay lái có nhiều kinh nghiệm và ổn định nhất trong 20 cái tên hiện tại. Tuy nhiên thật đáng tiếc khi ở thời điểm hiện tại, ‘Hulk’ đang không có vị trí đua chính nào trong mùa giải 2020 sau khi bị Esteban Ocon lấy mất vị trí tại Renault. Tưởng chừng như anh nhiều khả năng sẽ có một phi vụ gây sốc chuyển tới Haas sau nhiều câu chuyện úp mở giữa 2 bên nhưng đội đua nước Mỹ lại chọn giải pháp an toàn cho bản thân.

Haas quyết định giữ lại Romain Grosjean thêm 1 mùa nữa dù tay lái người Pháp không thể hiện được sự ổn định và mắc không ít sai lầm. Tuy nhiên với việc đã gắn bó với đội đua từ những ngày đầu tiên và hiểu rõ chiếc xe đã giúp anh giữ lại vị trí của mình. Từ đó nó cũng khiến Hulkenberg gần hết lựa chọn cho 2020, đứng trước nguy cơ “thất nghiệp” lần đầu kể từ năm 2010.

Những đội đua chưa xác nhận đủ 2 tay lái chính còn lại bao gồm Toro Rosso, Racing Point và Williams. Toro Rosso thì họ có cả 1 hệ thống tay đua đào tạo từ Red Bull để lựa chọn nên không khả thi trong khi Racing Point đã xác nhận một bản hợp đồng 3 năm với Sergio Perez còn vị trí còn lại nhiều khả năng vẫn sẽ là Lance Stroll bởi đó là đội đua của… bố tay lái Canada.

Vì thế, cơ hội rõ ràng còn lại là ở đội đua đang xếp chót F1, Williams. Robert Kubica đã quyết định rời F1 sau 1 năm trở lại được coi là kỳ tích và người đồng đội tiềm năng của George Russell trong năm 2020 sẽ có thể là tay lái test cũng như là đối thủ cũ của anh tại Formula 2, Nicholas Latifi hoặc là chính Hulkenberg nếu anh quyết định mạo hiểm trở lại đội đua đã mang lại pole đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Cha con nhà Ralf Schumacher có màn ra mắt làng đua xe F1 tại Sochi

Tay lái người Đức sau gần 10 năm gắn bó với F1 nhưng vẫn chưa 1 lần giành được podium dù đã có không ít cơ hội, nổi bật nhất là tại cuộc đua điên rồ ở Hockenheim vừa qua trước khi anh mắc sai lầm và phải bỏ cuộc. Trong trường hợp xấu nhất, Hulkenberg phải tìm kiếm cơ hội ở một giải đấu khác, có thể là WEC hay Formula E, chúng ta hãy chờ đợi lựa chọn cuối cùng của anh.

Bộ ba nhà Schumacher xuất hiện tại Sochi

Người em đầy tài năng của huyền thoại Michael, Ralf Schumacher, vừa qua đã có mặt tại chặng đua Russian GP trong một dịp đặc biệt, đó là theo dõi con trai, David, ra mắt tại chặng đua cuối cùng của giải Formula 3 năm 2019. Tay lái đã có 6 chiến thắng, 6 poles và 27 podiums trong 11 mùa giải và 180 chặng xuất phát cùng con trai năm nay mới chỉ 17 tuổi đã có một bước tiến mới trong sự nghiệp.

Ngoài ra, cháu trai Mick Schumacher cũng có mặt tại Sochi để tham dự chặng áp chót của F2 2019 và như thế khán giả tại đây có dịp chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ, khi hai người thuộc thế hệ kế tiếp của nhà Schumacher đều có mặt tại hai giải trẻ của F1. Biết đâu họ sẽ lại cùng ra mắt F1 trong một ngày không xa.