Trực tiếp bóng đá Juventus - Como: Quyết phá dớp “Vua hòa” (Serie A)

Serie A | 17h30, 19/10 | Como 0 - 0 Juventus (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến:

Como: Butez, Posch, Carlos, Ramon, Vojvoda, Perrone, Da Cunha, Kuhn, Paz, Baturina, Morata

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Vlahovic

Juventus đang khiến các cổ động viên phải lắc đầu ngán ngẩm khi vừa trải qua chuỗi 5 trận hòa liên tiếp ở Serie A và Champions League. Cảnh tượng này gợi nhớ hình ảnh “Lão phu nhân” của 2 năm trước - khi chính những trận chia điểm liên tục khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Dù đối thủ là Dortmund, Atalanta, Villarreal, Milan hay Verona - kết cục vẫn chỉ là một trận hòa tẻ nhạt cho thầy trò Igor Tudor.

Lý do? Có thể là hàng công chưa đủ bén, hàng thủ thiếu chắc, hoặc đơn giản hơn là Juve vẫn thiếu một chút quyết tâm để hạ gục đối phương. Nhưng trớ trêu thay, Como của HLV Cesc Fabregas cũng đang “dẫm chân tại chỗ” với 3/4 trận gần nhất kết thúc bất phân thắng bại, và chỉ thoát khỏi trận hòa thứ tư nhờ bàn thắng ở phút 90+4 trước Fiorentina.

Dù Como vẫn giữ được sự ổn định cần thiết, nhưng chất “lửa” của họ ở giai đoạn cuối mùa trước dường như chưa trở lại. Có lẽ vì mùa giải mới chỉ khởi đầu, hoặc có thể ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang cân nhắc giữa mục tiêu trụ hạng hay tiến xa hơn ở đấu trường châu Âu.

Tất cả khiến màn đối đầu giữa Juventus và Como nhiều khả năng lại khép lại bằng… một kết quả quen thuộc - chia điểm. Cả hai đội đều chưa đủ sắc sảo để tạo khác biệt.