Dự đoán tennis US Open ngày 1/9: Sinner gặp thách thức từ Bublik, Rublev đấu Aliassime

🎾 Jannik Sinner - Alexander Bublik: Khoảng 6h, 2/9 (vòng 1/8 đơn nam)

Sau ba vòng đấu đầu tiên, tay vợt người Ý chỉ để thua duy nhất một set, cho thấy sự tập trung cao và sự ổn định trong phong độ. Là tay vợt số 1 thế giới hiện tại, Sinner sở hữu kỹ thuật toàn diện, đặc biệt trong khâu di chuyển và kiểm soát bóng, khiến đối thủ rất khó tìm điểm yếu để khai thác.

Sinner có thể gặp khó trước Bublik

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Sinner và Bublik trong mùa giải năm nay cũng khiến Sinner không thể chủ quan, bởi anh từng trải qua 2 thất bại trước Bublik. Điều đó chắc chắn giúp anh rút ra nhiều bài học quan trọng và chuẩn bị kỹ càng hơn cho cuộc tái đấu này.

Alexander Bublik nổi bật với những cú giao bóng có tốc độ và điểm rơi khó lường, anh chưa hề mất break point nào từ đầu giải. Bublik cũng sở hữu những cú giao bóng rồi vô lê linh hoạt. Tuy nhiên, Bublik vẫn cần cải thiện khả năng duy trì loạt bóng bền và giảm các lỗi tự đánh hỏng (unforced error) trong những tình huống đôi công.

Nếu muốn tạo ra bất ngờ và giành chiến thắng, Bublik chắc chắn phải duy trì phong độ giao bóng hoàn hảo cùng sự kiên định trong các pha bóng kéo dài.

📈 Dự đoán kết quả

Với đẳng cấp và sự ổn định hơn, Jannik Sinner được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, tiếp tục tiến sâu vào những vòng trong của US Open 2025. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng Bublik sẽ gây khó khăn và có thể thắng được một set nếu phát huy tối đa ưu điểm trong lối đánh đa dạng và mạnh mẽ của mình. Trận đấu này dự kiến sẽ kết thúc trong 4 set với tỷ số nghiêng về Sinner.

🎾 Felix Auger-Aliassime - Andrey Rublev: Khoảng 22h30, 1/9 (vòng 1/8 đơn nam)

Andrey Rublev chiếm ưu thế vượt trội với 7 thắng lợi trên 8 lần gặp nhau, trong đó có 5 trận thắng liên tiếp kể từ sau lần Felix Auger-Aliassime duy nhất thắng tại Rotterdam 2022. Cả hai đã đối đầu hai lần mùa này với cú đúp chiến thắng nghiêng về Rublev, ấn tượng là chiến thắng 6-1, 6-4 trên mặt sân đất nện Hamburg 2025.

Rulbev có lợi thế về đối đầu so với Felix

Về phong độ tại US Open năm nay, Auger-Aliassime đang trình diễn bản lĩnh ấn tượng sau trận thắng ngược hạt giống số 3 Zverev đầy cảm xúc. Tay vợt Canada thể hiện kỹ năng tấn công đa dạng và đặc biệt lợi thế lớn ở những pha xử lý trên lưới, khi thắng tới 24/27 điểm lên lưới trận vừa rồi. Trong khi đó, Rublev cũng trải qua những vòng đấu khó khăn nhưng vẫn giữ phong độ ổn định, vừa chiến thắng trận 5 set vất vả để bước vào vòng này.

📈 Dự đoán kết quả

Với ưu thế về đối đầu và kinh nghiệm các trận đấu lớn, Rublev được dự đoán sẽ tận dụng tốt hơn những tình huống then chốt. Tuy nhiên, phong độ thăng hoa và tinh thần của Auger-Aliassime sẽ là thách thức không nhỏ cho tay vợt Nga. Dự kiến trận đấu sẽ kéo dài tới 5 set với chiến thắng nghiêng về Rublev sau một cuộc rượt đuổi hấp dẫn.

