Dự báo Djokovic thắng Australian Open như "lấy đồ trong túi", sẽ sớm vượt Nadal

Tờ Le10sport phân tích Novak Djokovic sẽ vô địch Australian Open 2023 theo cách dễ dàng nhất, bởi những đối thủ chính của tay vợt người Serbia đều đang gặp những vấn đề riêng.

Djokovic được đánh giá cực cao tại Australian Open 2023

Năm ngoái Nole gặp đủ tủi nhục khi đặt chân tới nước Úc chuẩn bị cho Grand Slam. Mùa giải năm nay khi những giới hạn về Covid-19 đã được gỡ bỏ, "The Djoker" trở về với vị thế ứng viên hàng đầu, người được truyền thông quan tâm nhất.

Djokovic đã thắng 25 trong số 26 trận gần nhất tại ATP, thắng 34 trận gần nhất tại Úc, và vừa vô địch danh hiệu ATP thứ 92 sự nghiệp tại Adelaide Open, mọi thứ đang quá hậu thuẫn cho Novak tiến tới vô địch Grand Slam thứ 22.

Một tuần trước khi giải đấu bắt đầu, những đối thủ của Nole đều gặp khó. Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, đã tuyên bố rút lui do chấn thương gặp phải lúc tập luyện.

Trong khi đó, Rafael Nadal chơi không tốt để thua 2 trận tại United Cup, còn Daniil Medvedev đã thua chính Novak tại bán kết Adelaide Open. Stefanos Tsitsipas, tay vợt Hy Lạp đã thắng cả 4 trận tại United Cup, tuy nhiên mỗi khi gặp Djokovic, Tstsitsipas thường thua nhiều hơn thắng (thắng 2, thua 10).

Với chiến thắng gần nhất tại Adelaide Open, ngoài cân bằng kỷ lục 92 danh hiệu ATP với Nadal, Djokovic còn vượt qua kỷ lục 130 lần lọt vào chung kết các sự kiện ATP của "Bò tót". Theo đó, tay vợt người Serbia đã có lần thứ 131 lọt vào trận chung kết ATP, người dẫn đầu là huyền thoại Jimmy Connors (164 lần), Roger Federer đứng hạng 2 với (157 lần), hạng 3 thuộc về Ivan Lendl (146 lần).

Quan trọng hơn, Nole đang hướng tới danh hiệu thứ 10 tại mặt sân cứng, nơi các tay vợt phải vượt qua những đối thủ hàng đầu thế giới. Mats Wilander, huyền thoại tennis người Thụy Điển, tin rằng mặt sân cứng tại Australian Open đặc trưng và có nhiều đối thủ thực sự hơn so với mặt sân đặc thù đất nện tại Roland Garros. Do đó nếu giành được 10 Grand Slam tại Úc có thể so sánh với 14 danh hiệu lớn của Rafa tại Pháp.

9 chức vô địch của Novak Djokovic (trái) tại Australian Open đã là kỳ tích phi thường

"Nếu Novak Djokovic 10 lần đăng quang tại Melbourne, có thể so với 14 chiến thắng của Rafa tại Pháp. Tôi nghĩ trong quần vợt chuyên nghiệp nam ngày nay, rất nhiều tay vợt chơi tốt sân đất nện, nhưng mặt sân cứng mới là phổ biến, vì thế có nhiều sự cạnh tranh hơn", Wilander nói với We Love Tennis.

"Tôi nghĩ nếu bạn thắng 10 giải Australian Open trên sân cứng, điều đó có nghĩa bạn đã đánh bại những tay vợt giỏi nhất thế giới. Nói chung, đó sẽ là một kỳ tích đáng kinh ngạc, bởi chỉ với 9 danh hiệu đang có cũng chứng tỏ Novak tuyệt vời như thế nào rồi", cựu tay vợt Thụy Điển chốt lại.

Với vị thế hạt giống số 1, Djokovic sẽ bước vào chiến dịch săn danh hiệu Australian Open 2023 vào ngày 16/1 tới đây.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/du-bao-djokovic-thang-australian-open-nhu-34lay-do-trong-tui34...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/du-bao-djokovic-thang-australian-open-nhu-34lay-do-trong-tui34-se-som-vuot-nadal-c28a46379.html