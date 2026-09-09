Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 20, quyết tâm giành trên 4 HCV

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngày 9/9, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Đây là dấu mốc quan trọng trước khi các đội tuyển bước vào tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chúc đoàn TTVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các VĐV: Thi đấu với nỗ lực bứt phá vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành tích đề ra. Nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, mỗi cá nhân là một đại sứ văn hóa, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tôn trọng quy định của giải, chấp hành luật pháp của nước chủ nhà...

Quyết tâm vượt thành tích tại Hàng Châu

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự ASIAD 20 có 498 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, làm trưởng đoàn. Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, cùng ban huấn luyện, cán bộ và lực lượng y tế.

Báo cáo tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn TTVN đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm rất cao và sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Á vận hội. Đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành trên 4 HCV tại ASIAD 20, đáp ứng sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Mục tiêu này thể hiện quyết tâm vượt thành tích tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), nơi đoàn Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21 châu Á và thứ 6 Đông Nam Á. Ba tấm HCV khi đó thuộc về xạ thủ Phạm Quang Huy, đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karate ở nội dung quyền biểu diễn. Trước đó, tại ASIAD 18, thể thao Việt Nam giành 4 HCV, đứng thứ 17 châu Á.

Tại kỳ đại hội năm nay, đoàn Việt Nam tranh tài ở 33 môn và phân môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam và nữ, bóng chuyền bãi biển nam và nữ, bóng đá nam và nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử, breaking và võ thuật tổng hợp MMA.

Nhiều gương mặt hàng đầu góp mặt trong hành trình chinh phục ASIAD 20, như các xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành; các VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan; Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện của đội tuyển thể dục dụng cụ; cùng hai kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao cờ cho Đoàn Thể Thao Việt Nam tại Lễ xuất quân tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: Bùi Lượng.

Thưởng nóng 200 triệu đồng cho HCV

Bên cạnh công tác chuẩn bị chuyên môn, các nguồn lực động viên, khen thưởng VĐV cũng được huy động, tiếp thêm động lực cho đoàn Việt Nam trước ngày lên đường.

Theo Nghị định 349 của Chính phủ, VĐV giành HCV, HCB và HCĐ ASIAD được thưởng lần lượt 280 triệu đồng, 170 triệu đồng và 110 triệu đồng. Mức thưởng khi phá kỷ lục là 110 triệu đồng.

Ngoài chế độ khen thưởng của Nhà nước, ngành thể thao huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để thưởng nóng cho các VĐV giành huy chương tại ASIAD 20. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, các VĐV giành HCV, HCB, HCĐ sẽ nhận được thưởng "nóng" tương ứng lần lượt 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng từ các khoản tài trợ cho đoàn TTVN.

Tại buổi Lễ, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng nhận được sự đồng hành của các tài trợ, trong đó có Revive Thể Thao. Đây là lần đầu tiên Revive Thể Thao đồng hành cùng đoàn Việt Nam tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình gắn bó của thương hiệu với thể thao Việt Nam.

Bà Cao Vũ Hồng Nhung, đại diện Suntory PepsiCo Việt Nam, khẳng định cam kết đồng hành, sát cánh cùng các đội tuyển chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng thể lực tốt nhất để các vận động viên duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt quá trình tập luyện khắc nghiệt cũng như thi đấu cam go.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt, phù hợp với lịch thi đấu từng môn. Đợt di chuyển đông nhất dự kiến vào ngày 16/9, trước khi đại hội chính thức khai mạc ba ngày.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Ảnh: Bùi Lượng.