U23 Việt Nam chốt danh sách dự ASIAD, HLV Đinh Hồng Vinh quyết tiến sâu

🔥 U23 Việt Nam chốt đội hình 23 cầu thủ

Chiều ngày 9/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), tổ chức tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Lực lượng được xây dựng theo hướng kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các gương mặt trẻ giàu tiềm năng.

U23 Việt Nam chuẩn bị lên đường dự ASIAD 2026.

Đây là phương án vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại ASIAD, vừa giúp thế hệ cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát ở sân chơi cấp châu lục. Việc chốt danh sách cũng đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng của U23 Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch ASIAD. HLV Đinh Hồng Vinh có trong tay lực lượng được định hình từ sớm để hướng tới mục tiêu cạnh tranh và tiến sâu tại giải đấu.

⚽ Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chuẩn bị từ đầu năm

U23 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị cho ASIAD từ đầu năm 2026. Trong tháng 3, đội tuyển tập trung tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026. Tại giải đấu này, các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc.

Những trận đấu như vậy giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực của các cầu thủ trước khi lựa chọn lực lượng cho những nhiệm vụ quan trọng. Cuối tháng 7, U23 Việt Nam tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày để rà soát và đánh giá nhân sự. Đây cũng là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đội tuyển bước vào giai đoạn hướng tới ASIAD 2026.

Không chỉ phục vụ mục tiêu tại Nhật Bản, quá trình chuẩn bị này còn nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho U23 Việt Nam ở các giải đấu quốc tế trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

🎯 Quyết tâm tiến sâu tại ASIAD

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp Kuwait trong trận ra quân ngày 15/9. Tiếp đó, đội tuyển lần lượt đối đầu Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Uzbekistan được xem là đối thủ đáng chú ý nhất ở bảng C. Trong khi đó, Kuwait và Philippines cũng là những thử thách mà U23 Việt Nam cần dành sự tập trung tối đa nếu muốn giành quyền đi tiếp. Theo thể thức ASIAD 20, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, mục tiêu tiến sâu của U23 Việt Nam đòi hỏi đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự ổn định ngay từ vòng bảng.

⚽ Cơ hội cho thế hệ kế cận

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, nhưng đội tuyển đã có quá trình tích lũy và rà soát lực lượng trong nhiều đợt tập trung trước đó. Việc kết hợp kinh nghiệm với sức trẻ được kỳ vọng tạo nên một tập thể đủ khả năng cạnh tranh tại sân chơi châu lục.

ASIAD 2026 cũng là cơ hội để những cầu thủ trẻ được thi đấu trong môi trường có tính cạnh tranh cao, qua đó tích lũy kinh nghiệm cho các nhiệm vụ tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Sau ASIAD, U23 Việt Nam dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai. Đây sẽ là bước tiếp theo trong kế hoạch duy trì và phát triển lực lượng hướng tới các giải đấu quan trọng trong năm 2027.

Với danh sách 23 cầu thủ đã được chốt, HLV Đinh Hồng Vinh và U23 Việt Nam sẽ bước vào ASIAD 2026 với quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu tiến sâu và tạo dấu ấn tại đấu trường châu lục.