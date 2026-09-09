Liên đoàn Thể dục Việt Nam treo thưởng 100 triệu đồng cho HCV ASIAD 20

Hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tổ chức tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam vừa công bố mức thưởng dành cho các VĐV đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Theo đó, VĐV giành Huy chương Vàng sẽ được Liên đoàn thưởng 100 triệu đồng; Huy chương Bạc nhận 50 triệu đồng và Huy chương Đồng nhận 20 triệu đồng.

Đây là sự ghi nhận của Liên đoàn Thể dục Việt Nam đối với những nỗ lực tập luyện, chuẩn bị chuyên môn của các VĐV và ban huấn luyện trong suốt thời gian qua, đồng thời thể hiện sự đồng hành, tiếp thêm động lực để toàn đội hướng tới những thành tích cao tại ASIAD 20.

Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã công bố mức thưởng dành cho các VĐV giành huy chương. Ảnh: LĐTD Việt Nam

ASIAD là đấu trường đỉnh cao, quy tụ những VĐV hàng đầu châu Á. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu cao về chuyên môn, các tuyển thủ còn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Mức thưởng được công bố trước thềm Đại hội cũng là nguồn khích lệ để các VĐV thêm quyết tâm trong giai đoạn nước rút.

Thời gian qua, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ASIAD 20. Ngay trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, khi nhiều người được nghỉ ngơi, các HLV, VĐV thể thao thành tích cao vẫn duy trì nhịp tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia.

Tại phòng tập của đội tuyển Thể dục dụng cụ, các tuyển thủ tập trung hoàn thành giáo án, rà soát kỹ từng động tác nhằm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài. Theo HLV Trương Minh Sang, đội hình Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASIAD 20 gồm 3 HLV và 8 VĐV. Toàn đội đã tập luyện xuyên kỳ nghỉ lễ bởi đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi lên đường dự Đại hội.

“Đội đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự Đại hội nên cả ban huấn luyện và các vận động viên đều rất tích cực, tập trung cao độ”, HLV Trương Minh Sang cho biết.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng quyết tâm của ban huấn luyện và các VĐV, Liên đoàn Thể dục Việt Nam kỳ vọng đội tuyển Thể dục dụng cụ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực vượt qua những đối thủ mạnh để hướng tới các tấm huy chương tại ASIAD 20, qua đó đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục.