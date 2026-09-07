VĐV Việt Nam nhận tối thiểu 380 triệu đồng cho 1 HCV, xác định 3 “mũi nhọn” tại ASIAD

Sáng 7/9 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) tổ chức lễ ký kết hợp tác, công bố Revive trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây sẽ là đơn vị đồng hành, tiếp sức trực tiếp cho Đoàn TTVN tại ASIAD 20 diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.

Buổi lễ kí kết diễn ra vào sáng 7/9 tại Hà Nội

Đáng chú ý, nguồn kinh phí tài trợ xã hội hóa này sẽ được sử dụng để thiết lập quỹ "thưởng nóng" nhằm động viên kịp thời tinh thần thi đấu của các vận động viên (VĐV). Cụ thể, mức thưởng nóng dự kiến là 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng cho HCB và từ 20-30 triệu đồng cho HCĐ.

Như vậy, cộng với mức thưởng theo quy định chung của Nhà nước cho mỗi tấm HCV ASIAD là 280 triệu đồng, một VĐV Việt Nam bước lên bục cao nhất tại Đại hội năm nay chắc chắn sẽ nhận tối thiểu 380 triệu đồng (chưa tính khoản thưởng thêm 110 triệu đồng nếu phá kỷ lục). Sự đồng hành kịp thời của các doanh nghiệp đã giải quyết bài toán kinh phí, giúp các HLV và VĐV hoàn toàn yên tâm cống hiến.

Xác định các "mũi nhọn" săn vàng của thể thao Việt Nam

Tham dự ASIAD 20 với tổng số 498 thành viên (trong đó có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn), Đoàn TTVN đặt chỉ tiêu giành từ 4 đến 6 HCV. Theo Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt, đây là mục tiêu đầy thử thách nhưng được tính toán dựa trên các thông số chuyên môn và tương quan đối thủ rõ ràng. Niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam được đặt vào các bộ môn trọng điểm bao gồm:

- Bắn súng (từ 20/9 tới 1/10): Tại ASIAD 19, xạ thủ Phạm Quang Huy đã giải tỏa "cơn khát vàng" cho thể thao Việt Nam khi xuất sắc giành tấm HCV nội dung cá nhân nam 10m súng ngắn hơi. Trở lại sàn đấu năm nay, anh tiếp tục gánh vác trọng trách bảo vệ ngôi vương. Bên cạnh đó, trường bắn Việt Nam còn sở hữu "át chủ bài" Trịnh Thu Vinh, nữ xạ thủ đẳng cấp thế giới từng lọt top xuất sắc nhất tại Olympic Paris. Để khích lệ tinh thần các tuyển thủ, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã treo thưởng riêng lên tới 200 triệu đồng cho mỗi tấm HCV.

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh (người trong ảnh) là hai niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20

- Karate (từ 20 tới 23/9): Ba năm trước tại Hàng Châu, bộ ba Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã dệt nên kỳ tích khi giành tấm HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ (Kata), tấm HCV Kata đầu tiên của Việt Nam tại Á vận hội. Bước vào ASIAD 20, môn võ thuật thế mạnh này tiếp tục duy trì phong độ ổn định cao sau các chuyến tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản, sẵn sàng tranh chấp sòng phẳng ở cả hai nội dung biểu diễn (Kata) lẫn đối kháng (Kumite).

- Cầu mây (từ 20/9 tới 3/10): Đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam từng làm nức lòng người hâm mộ tại ASIAD 19 với màn lội ngược dòng kịch tính trước Indonesia trong trận chung kết để giành tấm HCV nội dung 4 người nữ sau 17 năm chờ đợi. Đến với giải đấu năm nay, dù thử thách lớn nhất vẫn là việc phải vượt qua kình địch số một thế giới Thái Lan, cầu mây nữ vẫn là mũi nhọn được đầu tư bài bản nhất với quyết tâm không để tuột mất ngôi vương.

Bên cạnh 3 môn thế mạnh, để chạm đến cột mốc 6 HCV, Việt Nam còn đặt kỳ vọng vào nhóm tranh chấp có khả năng lộ diện rõ ràng là rowing, cùng các môn có thể tạo bất ngờ như canoeing, điền kinh, taekwondo, wushu và thể thao điện tử.

Chinh phục ASIAD để mở cửa hướng tới Olympic

Nhìn nhận về áp lực chỉ tiêu tại giải đấu lần này, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt thẳng thắn chia sẻ: "SEA Games là bước 1 của thể thao Việt Nam, Asiad là bước 2 và để tới Olympic cần phải chinh phục đấu trường ASIAD".

Lãnh đạo ngành thể thao nhấn mạnh, việc đầu tư và nỗ lực phải đến từ cả hai phía, bởi khi chúng ta dồn sức thì các đối thủ mạnh trong khu vực cũng chuẩn bị vô cùng quyết liệt. Do đó, nếu bài toán tương quan năng lực đang là 50-50, chính sự quyết tâm và tinh thần thi đấu vượt khó của VĐV sẽ là yếu tố quyết định thành bại.

Vào ngày 9/9/2026 tới đây, Lễ xuất quân của Đoàn TTVN sẽ chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Hiện tại, công tác hậu cần, kế hoạch di chuyển, ăn ở và tập luyện tại Nhật Bản đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV của chúng ta tỏa sáng.