Djokovic rao bán nhà cũ giá 15 triệu USD, lộ thời điểm tái xuất ở Mỹ

Rogers Cup 2023 đang diễn ra sôi nổi nhưng thiếu vắng đi một trong những tay vợt hàng đầu thế giới là Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia quyết định kéo dài kỳ nghỉ để tìm lại sự cân bằng sau khi thua trong trận chung kết Wimbledon trước Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic

Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là bao giờ Novak Djokovic sẽ trở lại? Theo Tennis World USA, Nole có thể tái xuất vào đầu tuần sau khi vòng 2 của Cincinati Open bắt đầu. Tay vợt người Serbia sẽ là một trong tám hạt giống của giải nên được miễn thi đấu vòng 1. Cincinati Open bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20/8.

Đây cũng sẽ là giải đấu đầu tiên tại Mỹ của Djokovic kể từ US Open 2021. Trước đó, tay vợt người Serbia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ do không tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nếu không có gì bất thường, Djokovic sẽ tranh tài tại US Open vào cuối tháng 8 để tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp.

Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Novak Djokovic là việc tay vợt người Serbia đang rao bán nhà cũ tại Tivat (Montenegro). Căn biệt thự này được Nole mua sau khi cưới Jelena và gia đình của Djokovic thường xuyên tới đây nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, Tivat đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng nên mất đi sự yên bình vốn có. Bởi vậy Djokovic quyết định rao bán căn biệt thự với giá 15 triệu USD và chuyển gia đình về Kumbor (Montenegro).

