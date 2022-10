Djokovic được chọn "vĩ đại nhất", lộ thời điểm Nadal giải nghệ

"Big 3" tennis Rafael Nadal, Novak Djokovic và Roger Federer đã cùng nhau giành được 63 Grand Slam, họ là 3 tay vợt đông fan nhất thế giới, do đó câu hỏi ai là GOAT (tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis) luôn tạo ra sự tranh cãi.

Djokovic Eurosport tin tưởng Djokovic (trái) nhiều hơn Nadal (giữa) và Federer (phải)

Trong cuộc khảo sát mới nhất do Eurosport tiến hành thăm dò trên Twitter, thật bất ngờ khi người chiến thắng đã chiếm ưu thế với hơn 50% số phiếu bầu. Tay vợt được khán giả lựa chọn nhiều nhất bất ngờ là Novak Djokovic, người nhận được 51% tổng số phiếu bầu trong tổng số 4.662 tham gia khảo sát.

Trên thực tế, nếu so sánh về tổng số danh hiệu ATP, Djokovic đang lép vế so với 2 đồng nghiệp, bởi anh mới có 90 danh hiệu ATP, trong khi Nadal (92) và Federer (103). Nhưng so sánh sự vĩ đại của một tay vợt, người ta thường nói về Grand Slam, và Djokovic đang có 21 chức vô địch, hơn Federer 1 danh hiệu và kém Nadal 1 chiếc cúp.

Hiện tại Federer đã giải nghệ, Nadal đang phải chịu quá nhiều chấn thương ở khắp cơ thể, duy chỉ có Djokovic trẻ hơn và đang sung sức nhất. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến 51% độc giả của Eurosport bầu chọn Nole là GOAT và chỉ có 28,2% phiếu dành cho Federer và 20,8 phiếu cho "Bò tót" Nadal.

Djokovic nhận số phiếu vượt trội

Và tất nhiên kết quả Eurosport công bố chỉ mang ý nghĩa tham khảo, Federer gần như khó có cơ hội trở thành GOAT, cuộc đua sẽ "song mã" giữa Nadal - Nole sẽ được quyết định vào việc ai giành nhiều Grand Slam hơn.

Sau khi Federer giải nghệ, câu hỏi tiếp tục đặt ra với Nadal và Djokovic, bao giờ họ giải nghệ. Chú Nadal, ông Toni tiết lộ điều quan trọng về sự nghiệp của Rafa: "Khi Rafa tin bản thân không có cơ hội giành thêm chiến thắng, tôi tin cậu ấy sẽ giải nghệ. Nadal là một tay vợt lớn, cậu ấy sẽ không muốn giải nghệ theo cách tồi tệ. Những yếu tố liên quan tới thể chất, phong độ và đối thủ là điều kiện tiên quyết ảnh hướng tới việc giải nghệ của Rafa".

