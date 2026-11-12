Tin mới nhất bóng đá sáng 12/11: Harry Kane tin MU sẽ có HLV xuất sắc nếu bổ nhiệm Pochettino

Harry Kane tin MU sẽ có HLV xuất sắc nếu bổ nhiệm Pochettino

Khi được hỏi về khả năng Pochettino chuyển đến Old Trafford hôm 11/11, Harry Kane chia sẻ: "Rõ ràng, ông ấy là một HLV tuyệt vời và từng dẫn dắt những CLB lớn nhất thế giới. Vì vậy, từ góc độ cá nhân, tôi không thể dành những lời tốt đẹp hơn để nói về ông ấy. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra. Tôi biết ông ấy là một người tuyệt vời, đồng thời cũng là một nhà cầm quân xuất sắc".

Kane từng có 5 năm làm việc cùng Pochettino tại Tottenham

MU được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Pochettino, người hiện dẫn dắt ĐT Mỹ nhưng có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 7,4 triệu bảng, trong bối cảnh Michael Carrick nhiều khả năng sẽ bị sa thải trong đợt tập trung ĐTQG. Theo dự đoán, Pochettino sẽ tiếp quản MU trước trận gặp Liverpool vào ngày 22/11.

ĐT Mỹ hủy họp báo giữa lúc MU sắp bổ nhiệm Pochettino

Liên đoàn Bóng đá Mỹ xác nhận hoạt động tiếp xúc truyền thông với các cầu thủ dự kiến diễn ra hôm 11/11 đã bị hủy để kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh (Veterans Day). Điều này đồng nghĩa truyền thông không có cơ hội đặt câu hỏi cho các thành viên đội tuyển về những thông tin liên quan đến khả năng HLV Mauricio Pochettino ra đi.

Chiến lược gia người Argentina được cho là rất quan tâm đến vị trí thuyền trưởng MU, sau nhiều lần được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford trong quá khứ. Chỉ ba tháng trước, Pochettino đã ký hợp đồng gia hạn, tiếp tục dẫn dắt ĐT Mỹ đến World Cup 2030. Điều đó đồng nghĩa Liên đoàn Bóng đá Mỹ sẽ nhận được khoản bồi thường nếu ông đồng ý chuyển đến MU.

Premier League thừa nhận sai lầm khiến Liverpool mất penalty trước Arsenal

Hội đồng đánh giá các tình huống gây tranh cãi trong trận đấu (KMI) của Premier League thừa nhận Liverpool đáng lẽ phải được hưởng phạt đền trong thất bại 0-1 trước Arsenal. Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp một, giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta giành trọn 3 điểm. Chỉ vài phút sau bàn mở tỷ số, Jurrien Timber đã kéo áo Alexander Isak khi tiền đạo người Thụy Điển cố gắng đánh đầu từ đường tạt bóng của Bradley Barcola.

Trọng tài không thổi phạt dù các cầu thủ Liverpool phản ứng quyết liệt. Tổ VAR cũng xác định tình huống này không có lỗi. Tuy nhiên, KMI sau đó kết luận Liverpool đáng lẽ phải được hưởng phạt đền. Trong cuộc đánh giá độc lập, 4/5 thành viên hội đồng bỏ phiếu cho rằng trọng tài chính cần chỉ tay vào chấm 11m.

Ba trong số năm thành viên hội đồng cũng cho rằng VAR đáng lẽ phải can thiệp, yêu cầu trọng tài xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài đường biên, bởi đây là sai sót rõ ràng và hiển nhiên.

Flick cho toàn đội Barcelona nghỉ 5 ngày

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), HLV Hansi Flick đã cho các cầu thủ Barcelona nghỉ 5 ngày sau buổi tập hôm 10/11. Chiến lược gia người Đức tận dụng quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia để giúp những cầu thủ không được triệu tập có thêm thời gian hồi phục, trước khi đội bóng xứ Catalunya bước vào giai đoạn thi đấu với lịch trình dày đặc.

Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Barcelona sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc với các cuộc đối đầu Villarreal, Sabah, Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo, Man City, Malaga và Real Sociedad. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalunya cũng sẽ biết đối thủ của mình tại vòng 1/16 Cúp Nhà vua.

Mbappe nguy cơ vắng mặt trận Pháp gặp Italia

Theo nhật báo thể thao L'Equipe của Pháp, Kylian Mbappe không tham gia buổi tập của ĐT Pháp hôm 11/11. Tiền đạo của Real Madrid gặp vấn đề ở gân kheo và sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Italia tại Nations League vào ngày 13/11. Tuy nhiên, chân sút này có thể kịp trở lại ở cuộc tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/11.

ĐT Pháp hiện dẫn đầu bảng A1 Nations League. Đội bóng của HLV Zinedine Zidane sẽ giành quyền vào tứ kết diễn ra vào tháng 3/2027 nếu đánh bại Italia trên sân San Siro.