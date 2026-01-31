Đỉnh cao tennis chung kết Australian Open: Sabalenka "đại chiến nảy lửa” với Rybakina

* Trận chung kết đơn nữ giữa Sabalenka - Rybakina sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Nếu có một tay vợt đủ khả năng chặn đứng Aryna Sabalenka tại Melbourne lúc này, đó chỉ có thể là Elena Rybakina. Rod Laver Arena có mái che, nhưng trận chung kết đơn nữ Australian Open 2026 nhiều khả năng vẫn nóng rực như cuộc đối đầu của hai tay vợt đang sở hữu cú đánh nặng nhất WTA Tour.

Tại chung kết WTA Finals 2025, Rybakina (bên phải) giành chiến thắng. Lần này, Sabalenka (bên trái) có “đòi nợ” thành công?

Sabalenka số 1 thế giới và Rybakina hạt giống số 5 bước vào trận đấu cuối cùng trên mặt sân yêu thích, họ còn làm được điều hiếm thấy, cùng toàn thắng 12 set từ đầu giải. Lần gần nhất một trận chung kết Grand Slam chứng kiến điều này đã cách đây hơn 17 năm.

Melbourne, lãnh địa của Sabalenka

Sabalenka bước vào trận chung kết Australian Open thứ tư liên tiếp, thành tích mà trong kỷ nguyên Mở (từ 1968) chỉ Evonne Goolagong và Martina Hingis từng đạt được. Con số 34 trận thắng, chỉ 6 thất bại tại Melbourne nói lên tất cả rằng đây là “sân nhà” của tay vợt người Belarus.

“Tôi yêu nơi này. Tôi yêu sân đấu này. Mỗi lần thi đấu ở đây, tôi thực sự tận hưởng”, Sabalenka chia sẻ sau chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-3 trước Elina Svitolina ở bán kết.

Về mặt chuyên môn, Sabalenka đang ở trạng thái gần như hoàn hảo. Lối đánh sức mạnh của cô được tối ưu trên mặt sân cứng, khả năng kết thúc điểm sớm và đặc biệt là sự cải thiện rõ rệt về tâm lý giúp cô duy trì thế thống trị.

Với 2 chức vô địch (2023, 2024), Sabalenka không ngại thừa nhận Australian Open là "miền đất hứa" của cô

Sabalenka đã có 7 trận chung kết Grand Slam liên tiếp trên mặt sân cứng, thành tích chỉ Hingis từng làm được kể từ năm 1988. Tỷ lệ thắng 85% tại các Grand Slam sân cứng là tốt nhất trong số các tay vợt nữ đang thi đấu.

Quan trọng hơn cả, Sabalenka bước vào trận chung kết này với một tâm thế khác. Hai thất bại cay đắng ở chung kết Australian Open và Roland Garros 2025 từng làm lung lay hình ảnh “Nữ hoàng sức mạnh” của cô. Nhưng chính Sabalenka thừa nhận, những cú ngã đó là bước ngoặt.

“Tôi biết mình đã sai ở đâu trong những trận chung kết đã thua. Đó là những bài học lớn, và tôi tin điều đó sẽ không lặp lại”, Sabalenka nói.

Rybakina, người duy nhất đủ “hỏa lực" hạ số 1 WTA

Nếu Sabalenka là cỗ máy quyền lực ổn định nhất WTA, thì Rybakina chính là kẻ có thể hạ gục đối thủ người Belarus.

Tay vợt Kazakhstan đang sở hữu phong độ đáng sợ, thắng 19 trong 20 trận gần nhất, bao gồm chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trước các tay vợt Top 10. Tại Melbourne năm nay, Rybakina đã lần lượt vượt qua Iga Swiatek và Jessica Pegula trên đường vào chung kết.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cú giao bóng. Rybakina đang có 41 ace tại Australian Open 2026, nhiều nhất giải. Ở chung kết WTA Finals 2025, chính cú giao bóng ấy giúp cô thắng Sabalenka 6-3, 7-6 (7-0), trong đó Sabalenka lần đầu tiên trong sự nghiệp bị “thua trắng” ở một loạt tie-break.

Rybakina (bên phải) từng thua chính Sabalenka ở chung kết Australian Open 2023, đây là cơ hội cho tay vợt Kazakhstan đòi lại món nợ, qua đó lần đầu vô địch Grand Slam Úc

Rybakina không đánh bóng nhiều xoáy, không phô trương cảm xúc, nhưng các cú bóng thấp, sâu và nặng của cô khiến bất kỳ đối thủ nào cũng bị đẩy lùi khỏi baseline.

Sabalenka hiểu rõ điều đó, cô từng thừa nhận: “Cô ấy đánh bóng rất nặng, rất sâu và rất thấp. Điều đó không hề dễ đối phó. Nhưng chúng tôi có lịch sử đối đầu tuyệt vời”.

Lịch sử đối đầu: Lợi thế mong manh

Sabalenka đang dẫn Rybakina 8-6 trong đối đầu trực tiếp, nhưng những con số ấy che giấu một sự thật quan trọng, Rybakina thắng 6 trong 10 lần gặp gần nhất, và đặc biệt là thắng 3/4 trận chung kết giữa hai người.

Trận chung kết Australian Open 2023, nơi Sabalenka lội ngược dòng ấn tượng từng được xem là một trong những trận chung kết Grand Slam hay nhất thập kỷ. Ba năm sau, cả hai đều đã đi những con đường rất khác, Sabalenka trở thành số 1 thế giới, còn Rybakina sau quãng trầm lắng vì chấn thương và biến động hậu trường, nay trở lại đúng lúc, đúng phong độ.

Nhận định và dự đoán

Sabalenka là ứng viên số một, không nghi ngờ gì. Nhưng Rybakina là đối thủ nguy hiểm nhất mà cô có thể gặp trong một trận chung kết.

Nếu trận đấu bước vào set quyết định hoặc loạt tie-break, cán cân có thể nghiêng về Rybakina. Nhưng nếu Sabalenka kiểm soát được cảm xúc và nhịp độ trận đấu, Melbourne nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục là nơi cô nâng cao chiếc cúp vô địch.

Với những gì hai tay vợt thể hiện từ đầu giải, đây nhiều khả năng là một trận chung kết kéo dài và cực kỳ sít sao.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng Rybakina 2-1.

Cùng ngày có 2 trận chung kết khác Chung kết đôi nữ Australian Open 2026. Elise Mertens, tay vợt sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới nội dung đôi sẽ cùng Shuai Zhang bước vào trận đấu cuối với bản lĩnh của những nhà vô địch, tin cậy ở khả năng kiểm soát lưới và sự ổn định trong các thời khắc then chốt. Tuy nhiên, Danilina và Krunic đã chứng minh họ không dễ khuất phục, đặc biệt ở những trận đấu kéo dài, nơi thể lực và tinh thần thi đấu lì lợm có thể tạo khác biệt. Ở chung kết đôi nam, Rod Laver Arena sẽ bùng nổ với câu chuyện cổ tích của Jason Kubler và Marc Polmans. Từ suất wildcard (đặc cách), bộ đôi người Australia mang theo tinh thần không còn gì để mất, sự ăn ý bất ngờ và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Dù Skupski và Harrison sở hữu thứ hạng cao hơn cùng kinh nghiệm đánh đôi dày dạn, họ sẽ phải đối mặt với áp lực lớn khi chạm trán một cặp đôi đang “vào phom” và chơi với cảm hứng thuần túy, yếu tố luôn tiềm ẩn bất ngờ ở những trận chung kết Grand Slam.

