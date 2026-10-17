Djokovic nhận cú sốc từ "truyền nhân Nadal", chơi canh bạc lớn vì vé dự ATP Finals

Cú bứt phá ngoạn mục của "ngựa ô" 20 tuổi Rafael Jodar tại Thượng Hải Masters đã chính thức đẩy huyền thoại Novak Djokovic vào tình thế ngặt nghèo nhất trong cuộc đua giành vé dự Nitto ATP Finals cuối năm.

Djokovic (bên phải) đứng trước canh bạc sinh tử tại Paris Masters, khi nguy cơ lỡ chuyến tàu đến Turin ngày càng lớn

Đòn giáng chí mạng từ "truyền nhân Nadal"

Novak Djokovic nhen nhóm hy vọng trở lại Turin sau khi xuất sắc nâng cao chiếc cúp vô địch thứ 102 trong sự nghiệp tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc phải nhận thất bại và dừng bước sớm ở Thượng Hải Masters đã khiến vị thế của tay vợt 39 tuổi lung lay dữ dội.

Nghiệt ngã hơn cho Nole khi người trực tiếp đẩy anh vào thế chân tường lại là tài năng trẻ đồng hương của Rafael Nadal, Rafael Jodar. Tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha vừa tạo nên một cơn đại địa chấn tại Thượng Hải khi lội ngược dòng quật ngã Casper Ruud với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3 để ghi tên mình vào bán kết, đồng thời xác lập kỷ lục là tay vợt trẻ nhất lịch sử lọt vào vòng đấu này của giải.

Chiến tích này giúp Jodar tích lũy tổng cộng 42 trận thắng trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên và chính thức nhảy vọt trên bảng xếp hạng đường đến Turin (ATP Live Race To Turin). Jodar đã chiếm lĩnh vị trí thứ 9, trực tiếp đẩy Djokovic (2.840 điểm) xuống vị trí thứ 10.

Canh bạc tất tay và đầy rủi ro ở Paris Masters

Cục diện cuộc đua năm nay có một biến số lớn khi tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner tuyên bố nghỉ hết mùa giải vì chấn thương đầu gối. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí thứ 9 hiện tại của Jodar chính là suất vớt cuối cùng để đến Turin.

Trong bối cảnh Jodar vẫn đang tiếp tục tiến sâu tại Thượng Hải để gia tăng quỹ điểm, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác cũng đang ráo riết "chạy sô" tích lũy điểm số. Daniil Medvedev (3.220 điểm) sẽ dự giải Almaty Open vào tuần tới, Frances Tiafoe (3.380 điểm) chọn Lyon Open, còn Alex De Minaur (2.880 điểm) đã lên lịch chinh chiến tại Vienna vào cuối tháng.

Ngược lại với các đối thủ, Djokovic lại chọn một lịch trình tối giản đầy bảo thủ khi tuyên bố chỉ tham dự duy nhất giải Paris Masters trong phần còn lại của mùa giải. Quyết định này đang biến hành trình đến nước Pháp của nhà vô địch 24 Grand Slam trở thành một canh bạc "được ăn cả, ngã về không".

Không còn quyền tự quyết trong tay, áp lực dành cho huyền thoại người Serbia tại Paris sẽ là vô cùng nghẹt thở. Anh bắt buộc phải lọt vào sâu, thậm chí là phải lên ngôi vô địch mới có hy vọng lách qua khe cửa hẹp tới Turin. Bằng không, lịch thi đấu quá ít ỏi và sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ trẻ như Jodar sẽ chính thức biến tham vọng được thi đấu ở ATP Finals 2026 của Djokovic thành mây khói.

Rafael Jodar bứt phá tại Thượng Hải, đẩy Djokovic vào thế khó trong cuộc đua giành vé ATP Finals