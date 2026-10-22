Djokovic có năm 2026 thi đấu thăng trầm, nhưng vẫn là mơ ước của nhiều tay vợt

Djokovic một lần nữa thể hiện phong độ ấn tượng tại các giải Grand Slam, đặc biệt là Australian Open và Wimbledon, nơi anh lần lượt lọt vào chung kết và bán kết.

Tay vợt người Serbia cũng giành thêm một danh hiệu tại China Open, đánh dấu chiến thắng thứ bảy liên tiếp của anh tại giải ATP 500 này. Kết quả đó giúp Djokovic tiếp tục cạnh tranh một suất tham dự ATP Finals. Anh sẽ tìm cách củng cố cơ hội của mình khi góp mặt tại Swiss Indoors và Paris Masters.

Djokovic đã phải nhận một số thất bại bất thường trong mùa giải 2026, nhưng anh cũng giành được những chiến thắng vô cùng ấn tượng. Trên thực tế, Djokovic là tay vợt duy nhất trong mùa giải này đánh bại cả Jannik Sinner và Alexander Zverev — hai tay vợt đang đứng ở vị trí số một và số hai trên bảng xếp hạng đơn nam.

Chiến thắng của Djokovic trước Sinner tại Australian Open diễn ra theo cách vô cùng ngoạn mục. Anh đã trình diễn một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp để loại tay vợt người Italy khỏi giải Grand Slam này.

Djokovic phải trải qua trận đấu kéo dài năm set đầy kịch tính để đánh bại tay vợt số một thế giới, dù Sinner được đánh giá là ứng viên vượt trội cho chiến thắng trước khi trận đấu diễn ra.

Chín tháng sau, Djokovic mới có dịp đánh bại Zverev, trong trận tứ kết China Open.

Anh để thua set đầu tiên trước tay vợt được dự đoán sẽ trở thành số một thế giới tiếp theo, nhưng đã vùng lên mạnh mẽ, thắng hai set sau cùng với tỷ số 6-4, 6-4 để loại nhà vô địch Grand Slam hai lần khỏi giải đấu.

Thành tích này cho thấy đẳng cấp mà Djokovic duy trì trong suốt mùa giải, giúp anh trở thành tay vợt duy nhất đánh bại cả hai người đứng đầu bảng xếp hạng ATP Tour.Ngoài những chiến thắng trước Zverev và Sinner, Djokovic còn giành thêm bốn chiến thắng trước các tay vợt thuộc top 10 trong mùa giải 2026, mặc dù hai trong số đó đến sau khi đối thủ bỏ cuộc.

Đó là các trận đấu với Lorenzo Musetti tại Australian Open và Alex de Minaur tại China Open.

Hai chiến thắng còn lại trước các tay vợt top 10 là trận đấu với Felix Auger-Aliassime tại Wimbledon và Daniil Medvedev tại China Open.

Dù phong độ của Djokovic trong mùa giải 2026 thiếu ổn định hơn đáng kể, anh vẫn chứng minh rằng khi đạt trạng thái tốt nhất, mình đủ khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những tay vợt xuất sắc nhất ATP Tour.

🏆 Những chiến thắng của Novak Djokovic trước các tay vợt top 10 năm 2026

Lorenzo Musetti – Australian Open

Jannik Sinner – Australian Open

Felix Auger-Aliassime – Wimbledon

Alexander Zverev – China Open

Daniil Medvedev – China Open

Alex de Minaur – China Open