Kết quả bóng đá MU - Aston Villa: 8 bàn rượt đuổi điên rồ (Ngoại hạng Anh)

Những phút đầu trận diễn ra vô cùng thảm họa với MU. Ngay phút đầu tiên, Aston Villa đã có bàn thắng mở điểm. Edward sút một chạm sau khi nhận đường chuyền của McGinn. Thủ môn Lammens không kịp khép chân nên bị đối phương sút bóng qua 2 chân.

Aston Villa không phải dạng vừa

Chỉ 3 phút sau, MU nhận bàn thua thứ 2. Edward sút xa khó chịu, thủ môn Lammens cản phá được nhưng bóng bật ra và Jackson kịp đá bồi tung lưới MU.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh nhưng MU không hề tỏ ra nao núng. Họ cố gắng tấn công và được hưởng thành quả ở phút 16 khi Fernandes ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở chấm phạt đền. Trước đó, Kamara phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm, khiến Aston Villa phải chịu quả 11m.

Đến cuối hiệp 1, MU tìm được bàn gỡ hòa 2-2. Amad Diallo thả bóng xuống đáy cho Mazraoui, sau đó Mazraoui chuyền ngược lại cho Tielemans sút tung lưới Aston Villa.

MU níu lấy hy vọng

Sang hiệp hai, hàng thủ MU tiếp tục chơi thiếu ổn định. McGinn ghi bàn ở chấm 11m cho Aston Villa ở phút 48. Trước đó, Dalot phạm lỗi với Edward trong vòng cấm.

Thảm họa chưa dừng lại với MU. Phút 53, Aston Villa nâng tỷ số lên 4-2. Yoro đánh đầu phá bóng không khác gì dứt điểm, thủ môn Lammens cố gắng cản phá. Bóng bật ra và Jackson dứt điểm trượt, nhưng Goretzka đã có mặt kịp thời để đệm bóng thành bàn.

Vào cuối trận, MU bất ngờ ghi 2 bàn liên tiếp. Phút 90+2, Dorgu căng ngang thuận lợi để Zirkzee sút tung lưới Aston Villa. Đến phút bù giờ cuối cùng, Dorgu đánh đầu tung lưới Aston Villa, gỡ hòa 4-4 cho MU.

MU trở về từ cõi chết

Chung cuộc, Aston Villa hòa 4-4 MU. Đây đã là trận không thắng thứ 8 liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải Ngoại hạng Anh hiện tại, nhưng không sao cả khi MU đã thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc.

Tỷ số chung cuộc: MU 4-4 Aston Villa (H1: 2-2)

Ghi bàn (kiến tạo):

MU: Fernandes 16', Tielemans 44' (Mazraoui), Zirkzee 90+2' (Dorgu), Dorgu 90+6' (Fernandes)

Aston Villa: Edward 1' (McGinn), Jackson 4', McGinn 48', Goretzka 53' (Jackson)

Đội hình xuất phát:

MU: Lammens, Yoro, Maguire, Mazraoui, Dalot, Tielemans, Mainoo, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Cunha

Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Torres, Lindelof, Maatsen, Goretzka, Kamara, Manzambi, McGinn, Edward, Jackson

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