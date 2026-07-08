LION vs WLF - Đại chiến võ thuật Việt Nam và Trung Quốc, bùng nổ trên VTVprime

Poster chính thức sự kiện LION vs WLF

Một đêm võ thuật đỉnh cao với hai sự kiện liên tiếp

Ngày 11/7/2026, người hâm mộ võ thuật sẽ được trải nghiệm trọn vẹn bữa tiệc đối kháng với sự kết hợp giữa LION Championship 33 (LC33) và sự kiện giao hữu quốc tế LION vs WLF trên nền tảng VTVprime.

Mở đầu từ 19h00, LC33 mang đến loạt 08 trận đấu hấp dẫn, nơi các võ sĩ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao tại đấu trường MMA chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tâm điểm của chương trình là trận tranh đai vô địch được mong chờ, nơi những màn so tài căng thẳng sẽ tìm ra chủ nhân mới của chiếc đai danh giá.

Ngay sau khi trận tranh đai khép lại (khoảng 22h00), sự kiện LION vs WLF chính thức tiếp nối, mở ra chương mới trong hành trình kết nối võ thuật Việt Nam và Trung Quốc.

Cuộc đối đầu giữa hai nền võ thuật, nơi bản lĩnh được thử thách

Không chỉ đơn thuần là một trận đấu giao hữu, LION vs WLF là màn chạm trán giữa những đại diện tiêu biểu của hai nền võ thuật đang phát triển mạnh mẽ tại châu Á.

Ba màn giao chiến giữa các võ sĩ đến từ LION Championship và Wu Lin Feng sẽ mang đến những màn so tài giàu tính cạnh tranh, nơi kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu được đẩy lên giới hạn cao nhất.

Đại diện Việt Nam, Hoàng Thạch và Hữu Hân sẽ bước vào những thử thách lớn trước các đối thủ mạnh đến từ WLF Trung Quốc, trong đó có những võ sĩ từng góp mặt tại các đấu trường võ thuật danh tiếng.

Đặc biệt, tâm điểm của sự kiện sẽ là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Việt Anh và Qiansa LuoLuo trong trận đấu MMA DUO 2vs2. Cặp đôi Thế Anh/ Việt Anh sẽ đại diện Việt Nam đối đầu với đại diện WLF Trung Quốc trong màn so tài đặc biệt, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ trên võ đài.

Lịch thi đấu các trận LC33 và LION vs WLF

LION vs WLF - Khi thể thao kết hợp cùng giải trí tạo nên một bom tấn quốc tế

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và những màn đối đầu hấp dẫn, sự xuất hiện đặc biệt của rapper Wxrdie sẽ góp phần tạo nên màu sắc giải trí khác biệt cho sự kiện.

Sự kết hợp giữa thể thao đối kháng, âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp hứa hẹn đưa LION vs WLF trở thành một trong những sự kiện võ thuật đáng chú ý nhất năm 2026, mở rộng sức hút của MMA đến đông đảo khán giả yêu thể thao và giải trí.

Trải nghiệm trọn vẹn 11 trận đấu đỉnh cao trên VTVprime

Để không bỏ lỡ toàn bộ diễn biến của đêm võ thuật đặc biệt ngày 11/07/2026, khán giả có thể đăng ký Event Pass “LION vs WLF” trên VTVprime với mức giá 19.000 đồng (áp dụng đăng ký trên website: https://vtvprime.vn/subscription).

Gói sự kiện bao gồm:

- 08 trận đấu LC33 hấp dẫn

- 03 trận đấu đặc biệt LION vs WLF

- Trải nghiệm xem không quảng cáo trên nền tảng VTVprime

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ sự kiện trên:

Ứng dụng VTVprime

Website: www.vtvprime.vn

Giao diện mua gói sự kiện LION vs WLF trên website vtvprime.vn