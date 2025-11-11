Chân dài 1m76 Lê Thu An vô địch pickleball, hoa khôi Đặng Yến liên tục có huy chương

🏆 Chân dài 1m76 Lê Thu An lại vô địch

Tại giải Pickleball Báo Phụ nữ TP.HCM 2025 diễn ra cuối tuần vừa qua, siêu mẫu Lê Thu An và người đồng đội ca sĩ Diệp Anh đã vượt qua nhiều cặp đấu khác để giành chức vô địch nội dung đôi nữ người nổi tiếng.

Lê Thu An (áo trắng) cùng ca sĩ Diệp Anh lên ngôi vô địch

Đây là kết quả có phần bất ngờ khi cả Thu An lẫn Diệp Anh chỉ mới đến với pickleball khoảng vài tháng. Thậm chí đây chỉ mới là giải đấu thứ 3 mà ca sĩ Diệp Anh tham gia tranh tài.

Trong khi đó, Lê Thu An được đánh giá cao hơn. Với nền tảng nhiều năm liền tập luyện nhiều môn thể thao, đặc biệt yoga, siêu mẫu cao 1m76 này cho thấy khả năng tiếp cận với pickleball rất nhanh. Đây đã là chức vô địch pickleball thứ 3 của cô chỉ sau vài tháng theo đuổi bộ môn mới.

Thu An có 3 chức vô địch pickleball chỉ sau vài tháng đến với bộ môn mới

“Tôi cảm thấy may mắn khi có được sự ăn ý ngoài mong đợi với người đồng đội. Song song đó, một số đôi rất mạnh cũng không có được phong độ cao ở giải đấu này nên chúng tôi đã giành chức vô địch. Sau giải đấu này, tôi sẽ dành một tuần để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tham gia một số giải đấu vào cuối tháng 11”, Thu An chia sẻ.

🌟 Hoa khôi Đặng Yến liên tiếp có huy chương

Cũng trong dịp cuối tuần vừa qua, hoa khôi làng pickleball Đặng Yến làm bạn bè trầm trồ khi liên tiếp giành 2 danh hiệu á quân ở 2 giải đấu diễn ra tại TP.HCM và Đồng Nai. Trước đó vào đầu tháng 11 này, cựu chủ công bóng chuyền xinh đẹp cũng đã giành chức vô địch nội dung đôi nữ trình độ 5.0 tại một giải đấu tổ chức ở Hà Nội cùng với số tiền thưởng là 30 triệu đồng.

Đặng Yến giành 2 giải nhì liên tiếp vào cuối tuần

Dù đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh Tế Tài Chính, Đặng Yến cho biết cô sắp xếp thời gian học tập, tập luyện và thi đấu một cách hợp lý nhất để có thể theo đuổi đam mê pickleball nhưng vẫn bảo đảm chuyện học hành.

“Hiện tại tôi có 4 buổi học trên trường. Tôi dành khoảng 5 buổi trong tuần để tập luyện pickleball còn những ngày cuối tuần thì đi thi đấu. Với việc bộ môn pickleball phát triển mạnh mẽ như hiện nay, hầu như tuần nào tôi cũng có giải đấu”, Đặng Yến chia sẻ.

Được biết vào ngày 15/11 tới đây, cô sẽ tham gia một giải đấu pickleball dành cho sinh viên tại TP.HCM. Với đẳng cấp của mình, Đặng Yến được dự đoán là ứng viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch.