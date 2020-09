Cầu thủ xét nghiệm Covid, dẫn luôn nữ cán bộ vào khách sạn "tâm sự"

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Giải NBA đã xôn xao vì một cầu thủ liều lĩnh đưa nữ cán bộ xét nghiệm Covid vào phòng khách sạn.

Gần đây giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã xôn xao sau khi xuất hiện thông tin cầu thủ Danuel House Jr. bị phát hiện có hành vi vi phạm luật về phòng chống Covid-19. Hiện NBA đang tổ chức tất cả các trận đấu tại thành phố Orlando, bang Florida, trong một khu biệt lập nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên tổ chức trong lúc dịch Covid-19 hoành hành khắp nước Mỹ.

Mùa giải NBA đang được tổ chức nốt trong một khu biệt lập để ngăn ngừa Covid-19

Khu vực tổ chức giải có thiết lập an ninh và y tế hết sức nghiêm ngặt nhằm tránh cho dịch bệnh lây lan, một cầu thủ bị nhiễm sẽ lập tức được cách ly. Số người ra vào khu vực này được hạn chế ở mức ít nhất có thể, đa số những người được vào là những nhân viên phục vụ hậu cần và các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra Covid-19. Các cầu thủ phải rất khó khăn mới có thể đưa gia đình vào ở cùng mình và cũng chỉ một số ít được cho phép.

Do đó mà dư luận đã rất bất ngờ sau khi vụ việc của Danuel House Jr. bị phát hiện. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Houston Rockets đã bị phát hiện đưa một nữ cán bộ thử Covid-19 vào phòng khách sạn của mình, nữ cán bộ này không phải người đang tạm trú trong khu vực tổ chức giải mà là người được đưa từ ngoài vào.

Theo các nguồn tin, nữ cán bộ này đã vào khách sạn của CLB Rockets vào hôm thứ Hai tuần này, vượt qua nhiều chốt kiểm tra an ninh trước khi rời khách sạn vào rạng sáng thứ Ba.

Sự việc đã bị bộ phận an ninh của khu vực phát hiện do thời điểm nữ cán bộ này vào khách sạn trùng khớp với thời điểm cửa của 2 căn phòng khách sạn đã mở ra/đóng vào, do họ đã lắp thiết bị giám sát tất cả các cửa phòng.

Danuel House Jr. bị phát hiện đưa nữ cán bộ xét nghiệm Covid vào phòng khách sạn

Nữ cán bộ này đã được các nhân viên an ninh thẩm vấn và cho biết cô tiếp xúc với 2 cầu thủ của CLB Rockets, nhưng không nói ra đó là ai. Bộ phận an ninh cũng không có video ghi lại bằng chứng để xác định nữ cán bộ này đã gặp ai. Nhưng với thiết bị giám sát cửa phòng, họ có thể tìm ra 2 cầu thủ bị tình nghi, đó là Danuel House Jr. và Tyson Chandler.

Chandler sau đó được xác định vô can bởi cửa phòng của Chandler chỉ mở ra và đóng lại ngay sau đó vài chục giây. Nhưng cửa phòng của House mở ra đóng vào tổng cộng 4 lần, chứng tỏ đã có sự ra/vào căn phòng của ít nhất 1 người. House do đó bị ban tổ chức giải NBA điều tra vì đã để nữ cán bộ này vào phòng của mình, trong khi việc xét nghiệm được tổ chức ở một nơi khác ngoài khách sạn.

Thời gian cửa mở/đóng được xác định là cách nhau trong hơn 2 giờ đồng hồ, khiến dư luận được phen chê cười rằng House vì quá "bí bách" nên đã làm liều bằng cách dụ một phụ nữ vào phòng để "tâm sự". Nhưng chuyện này khó có thể đùa bởi khi vi phạm quy định giãn cách xã hội có nghĩa House sẽ bị tạm thời cấm thi đấu bởi NBA.

House là một trong những điểm sáng của Rockets khi chơi khá tốt từ ghế dự bị, do đó sự việc mới đây đã khiến nhiều người chỉ trích cầu thủ này ích kỷ.

