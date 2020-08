Nishikori nhiễm Covid-19 gây sốc, Simona Halep rút khỏi US Open vì lo ngại

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Trong một thông báo mới, tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori cho hay mình đã dương tính với Covid-19.

"Tôi phải thông báo một tin không như ý muốn", Nishikori nói với truyền thông hôm 16/8. "Sáng nay khi vẫn ở Florida, tôi đã xét nghiệm nCoV và có kết quả dương tính. Tôi sẽ phải rút khỏi giải đấu Cincinnati diễn ra tuần này. Tôi và đội ngũ sẽ kiểm tra lại vào thứ Sáu, sau đó tôi sẽ có cập nhật khác về sức khỏe.

Nishikori sẽ phải chạy đua với thời gian nếu muốn tham dự US Open

Tôi cảm thấy khỏe và có rất ít triệu chứng, nhưng rõ ràng tôi cần cách ly vì sự an toàn của mọi người. Chúng tôi đã định bay đến New York vào thứ Hai tới, nhưng bây giờ tôi buộc phải ở lại Florida".

Nishikori đã nghỉ thi đấu trong 12 tháng qua vì những chấn thương khuỷu tay và cánh tay. Với việc nhiễm Covid-19, cơ hội để Nishikori dự US Open năm nay là rất nhỏ. Đây là giải đấu mà Nishikori từng vào chung kết năm 2014 sau khi hạ Novak Djokovic ở bán kết. Anh phải tự cách ly cho đến ngày 26/8, chỉ 5 ngày trước khi Mỹ Mở rộng khởi tranh.

Do ảnh hưởng của đại dịch, Cincinnati Masters (ATP Western & Southern Mở rộng) và US Open 2020 đều được tổ chức tại tổ hợp thể thao Flushing Meadows (New York, Mỹ), trong điều kiện không khán giả.

Cũng liên quan đến US Open 2020, mới đây tay vợt số 2 thế giới Simona Halep đã tuyên bố không tham dự giải vì lo ngại những vấn đề về sức khỏe. Cô trở thành tay vợt thứ 6 trong top 10 tay vợt nữ hàng đầu thế giới rút khỏi giải năm nay.

Trong một loạt những bài đăng trên Twitter mới đây, Halep – người vừa lên ngôi ở Prague Open sau khi đánh bại Elise Mertens ở trận chung kết – bày tỏ rằng cô cảm thấy không thoải mái khi phải di chuyển đến New York trong giai đoạn này. Thay vào đó, Halep cho biết mình sẽ tiếp tục luyện tập tại châu Âu.

“Sau khi nâng lên đặt xuống tất cả những yếu tố liên quan trong tình thế bất khả kháng hiện tại, tôi đã quyết định không di chuyển đến New York để tham dự US Open”, Halep viết trên Twitter.

Trước Halep, Ash Barty, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens và Belinda Bencic đã lần lượt tuyên bố không tham gia US Open năm nay.

