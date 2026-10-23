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Barcelona từ "cỗ máy hủy diệt" tới trăm mối lo trước Siêu kinh điển

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 La liga 2026-27 Barcelona

Thất bại trước PSG cho thấy những hạn chế đáng kể về khả năng duy trì sự cân bằng của đội bóng.

Flick chưa tìm được lời giải cho hàng thủ Barcelona

Thất bại tan nát 2-4 của Barcelona trước PSG để lại nhiều vấn đề khiến HLV Hansi Flick phải suy nghĩ. Dù cố gắng nhìn nhận những khía cạnh tích cực, HLV Barcelona vẫn nhận thấy đội bóng chưa đạt đến trạng thái ổn định cần thiết khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu Âu.

Mối lo lớn nhất của Flick nằm ở sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự, đặc biệt tại hai hành lang cánh. Bên cạnh đó, tuyến giữa Barcelona cũng có dấu hiệu suy giảm khả năng kiểm soát trong những phút cuối trận tại Paris, ngay cả khi ban huấn luyện đã thực hiện các phương án thay người.

Barcelona từ "cỗ máy hủy diệt" tới trăm mối lo trước Siêu kinh điển - 1

Những hạn chế này xuất hiện vào thời điểm Barcelona bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Trước mắt đội bóng là trận Siêu kinh điển với Real Madrid, cuộc đối đầu có ý nghĩa lớn đối với cuộc đua danh hiệu cũng như hình ảnh mà Flick đang xây dựng.

Trong bối cảnh ấy, sự vắng mặt của Eric Garcia trở thành bài toán khó giải nhất đối với chiến lược gia người Đức.

Barcelona mất cân bằng

Trước PSG, Flick lựa chọn Marc Bernal đá phía trên hàng phòng ngự trong vai trò tiền vệ trụ. Đây là quyết định thể hiện niềm tin của nhà cầm quân người Đức dành cho cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona.

Bernal đáp ứng yêu cầu chiến thuật khi ưu tiên khả năng đánh chặn, duy trì cự ly đội hình và bảo đảm sự cân bằng ở khu vực trung tuyến. Thay vì dâng cao tham gia tấn công quá nhiều, tiền vệ trẻ tập trung bảo vệ tuyến dưới và hạn chế khoảng trống trước hàng hậu vệ.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi Bernal rời sân. Barcelona dần mất đi sự ổn định trong cách tổ chức đội hình và để PSG ghi ba bàn trong giai đoạn còn lại của trận đấu, theo phân tích của Sport.

Dù vậy, vấn đề không chỉ nằm ở sự thay đổi nhân sự nơi tuyến giữa. Theo đánh giá được tờ báo này thuật lại, những bất cập ở hàng thủ mới là nguyên nhân quan trọng khiến Barcelona gặp khó khăn trước các đối thủ có khả năng khai thác khoảng trống tốt.

Eric Garcia được xem là nhân tố có thể kết nối các tuyến, duy trì trật tự phòng ngự và hỗ trợ những đồng đội xung quanh. Khi cầu thủ này không thể thi đấu, Barcelona mất đi một phương án quan trọng để giữ vững cấu trúc đội hình.

Barcelona từ "cỗ máy hủy diệt" tới trăm mối lo trước Siêu kinh điển - 2

Eric Garcia trở thành nhân tố không thể thay thế

Flick được cho là đánh giá Eric Garcia theo cách tương tự vai trò mà Íñigo Martínez từng đảm nhiệm tại Barcelona. Điểm khác biệt nằm ở khả năng thi đấu đa năng của Garcia, khi anh có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải.

Sự linh hoạt này giúp HLV Barcelona có thêm lựa chọn trong việc điều chỉnh hệ thống phòng ngự theo từng đối thủ. Trong trận gặp PSG, nếu Garcia đủ thể lực để ra sân, anh có thể được bố trí ở vị trí trung vệ, nơi cầu thủ này được đánh giá có khả năng đáp ứng tốt những trận đấu đòi hỏi cường độ và tính tổ chức cao.

Tầm quan trọng của Garcia còn thể hiện qua số lần ra sân ở mùa giải trước. Anh góp mặt trong 51 trận đấu và có 47 lần đá chính, trở thành một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất đội hình Barcelona.

Không chỉ đóng góp về chuyên môn, Garcia còn mang lại sự ổn định nhờ kinh nghiệm thi đấu ở nhiều vị trí trong hệ thống phòng ngự. Flick đã tận dụng khả năng này để bố trí anh bên hành lang phải, nhằm khắc phục những vấn đề trong việc bảo vệ khoảng trống phía sau các hậu vệ biên.

Vì thế, chấn thương của Garcia trong trận đấu với Real Betis khiến ban huấn luyện Barcelona đặc biệt lo ngại. Theo Sport, cầu thủ này dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần và đội bóng không muốn mạo hiểm với quá trình hồi phục của anh.

Hành lang cánh trở thành điểm yếu trước Real Madrid

Sự vắng mặt của Garcia khiến Flick phải đối mặt với nhiều phương án nhân sự chưa mang lại mức độ an toàn như kỳ vọng.

Theo nhận định của Sport, Alejandro Balde không còn giữ được vị trí nổi bật trong kế hoạch của HLV người Đức, trong khi Jules Koundé thi đấu ít hơn so với dự kiến. Những điều chỉnh này phản ánh nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa khả năng hỗ trợ tấn công và nhiệm vụ phòng ngự ở hai biên.

João Cancelo cũng chưa mang lại cho Flick sự bảo đảm cần thiết về mặt phòng ngự. Trong khi đó, Xavi Espart và Pau Cubarsí được đánh giá là những cầu thủ đang đáp ứng tương đối tốt yêu cầu chuyên môn ở hàng thủ.

Vấn đề đặt ra là Barcelona không chỉ cần những hậu vệ có khả năng xử lý bóng tốt, mà còn phải duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa các vị trí. Khi thiếu một cầu thủ có khả năng chỉ huy và điều chỉnh cự ly đội hình như Garcia, những khoảng trống có thể xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt trước các đối thủ sở hữu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Đây chính là điều khiến Flick lo ngại trước cuộc đối đầu Real Madrid. Nếu không tìm được phương án thay thế phù hợp, Barcelona có nguy cơ tiếp tục bộc lộ những hạn chế từng xuất hiện trong trận thua PSG.

Siêu kinh điển là phép thử lớn cho Flick

Trận Siêu kinh điển sắp tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng điều chỉnh chiến thuật của Hansi Flick. Trong bối cảnh Eric Garcia chưa thể trở lại, nhà cầm quân người Đức cần tìm ra cách tổ chức hàng thủ đủ chắc chắn mà không làm suy giảm khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Barcelona từ "cỗ máy hủy diệt" tới trăm mối lo trước Siêu kinh điển - 3

Barcelona vẫn có những lựa chọn nhân sự để xây dựng phương án thay thế, nhưng việc tái lập sự cân bằng mà Garcia mang lại không phải nhiệm vụ đơn giản. Đội bóng cần cải thiện khả năng bọc lót ở hai hành lang cánh, duy trì cự ly giữa các tuyến và hạn chế những sai sót trong giai đoạn cuối trận.

Trước một Real Madrid có khả năng tận dụng khoảng trống, bất kỳ sự thiếu đồng bộ nào trong hệ thống phòng ngự cũng có thể trở thành vấn đề đáng kể. Vì vậy, thách thức lớn nhất với Flick không chỉ là lựa chọn những cầu thủ phù hợp, mà còn là tìm lại cấu trúc vận hành ổn định cho toàn đội.

Sự vắng mặt của Eric Garcia đang khiến kế hoạch chuẩn bị cho Siêu kinh điển trở nên phức tạp hơn. Cách Barcelona giải quyết bài toán này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì thế trận và hạn chế rủi ro trong một trong những trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/barcelona-tu-co-may-huy-diet-toi-tram-moi-l...

-23/10/2026 04:36 AM (GMT+7)
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