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Video bóng đá Trabzonspor - Hearts: Salah (Conference League)

Sự kiện: Mohamed Salah

Cựu tiền đạo của Liverpool vẫn biết cách tỏa sáng khi đội bóng của mình gặp khó khăn.

Trabzonspor đối đầu với Hearts, đội bóng tới từ Scotland ở lượt 2 vòng bảng Conference League. Mohamed Salah vẫn là đầu tàu của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên đội khách mới là những người có cơ hội trước, Fagan Walcott bay người đánh đầu nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc khung thành đối thủ.

Salah với 1 bàn &amp; 1 kiến tạo tiếp tục đưa Trabzonspor tới chiến thắng

Salah với 1 bàn & 1 kiến tạo tiếp tục đưa Trabzonspor tới chiến thắng

Sau đó, trận đấu diễn ra hơi căng thẳng và trọng tài liên tục phải rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ hai đội. Phút 31, Salah có bóng bên cánh phải và tạt bóng vào trong. Magnusson của đội khách giang tay ra quá rộng và trọng tài cho chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Salah đã đánh bại thủ môn đối phương để mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Trabzonspor tiếp tục cầm bóng áp đảo. Đại diện tới từ Scotland gần như chỉ biết chống đỡ. Phút 58, Salah bật tường với Franculino và tạo điều kiện cho cầu thủ này tung cú cứa lòng cực khó. Thủ môn của Hearts đã bay người hết cơ nhưng không thể cứu thua.

Những phút còn lại, đôi bên đều có thêm cơ hội nguy hiểm nhưng không tìm được thêm bàn thắng. Chung cuộc, Trabzonspor giành chiến thắng trước Marseille. 

Tỉ số chung cuộc: Trabzonspor 2-0 Hearts (H1: 1-0)

Ghi bàn: Salah (phạt đền) 33', Franculino 58'

Đội hình xuất phát

Trabzonspor: Onana, Kabasakai, Akaydin, Ozkacar, Cabral, Jabol Folcarelli, Mendy, Bouchouari, Salah, Franculino, Saviolo

Hearts: Reus, Borchgrevink, Fagan Walcott, McCart, Mato, Miller, Magnusson, Altena, Guendouz, Braga, Wilson

8

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/video-bong-da-trabzonspor-hearts-salah-conf...

-23/10/2026 00:58 AM (GMT+7)
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